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Песков: четкой информации о погибших в Израиле россиянах пока нет - РИА Новости, 11.10.2023
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12:17 11.10.2023 (обновлено: 12:23 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/peskov-1901974869.html
Песков: четкой информации о погибших в Израиле россиянах пока нет
Песков: четкой информации о погибших в Израиле россиянах пока нет - РИА Новости, 11.10.2023
Песков: четкой информации о погибших в Израиле россиянах пока нет
Четкой информации о количестве погибших и взятых в плен в ходе палестино-израильского конфликта россиян по-прежнему нет, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:17
2023-10-11T12:23
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
австрия
биньямин нетаньяху
дмитрий песков
исмаил хания
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четкой информации о количестве погибших и взятых в плен в ходе палестино-израильского конфликта россиян по-прежнему нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции."Пока я не могу дать вам какое-то четкое число, потому что окончательное число - вы знаете, какая сейчас ситуация, Юг Азии, где много наших живет граждан, и в самом Израиле - и по понятным причинам, конечно, информация постоянно обновляется, поэтому я сейчас не буду называть каких-то количеств", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сколько всего россиян погибло в результате атаки ХАМАС.Песков также заявил, что по-прежнему "нет четкой информации" по количеству возможных заложников из числа россиян.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/zalozhniki-1901698041.html
https://ria.ru/20231011/uchenyy-1901895557.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, австрия, биньямин нетаньяху, дмитрий песков, исмаил хания, хамас, оон
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Австрия, Биньямин Нетаньяху, Дмитрий Песков, Исмаил Хания, Хамас, ООН
Песков: четкой информации о погибших в Израиле россиянах пока нет

Песков: четкой информации о взятых в плен и погибших в Израиле россиянах нет

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские полицейские на фоне разрушенного здания в Сдероте
Израильские полицейские на фоне разрушенного здания в Сдероте - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские полицейские на фоне разрушенного здания в Сдероте. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четкой информации о количестве погибших и взятых в плен в ходе палестино-израильского конфликта россиян по-прежнему нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Посольство не имеет данных о россиянах, находящихся в заложниках у ХАМАС
10 октября, 11:37
"Пока я не могу дать вам какое-то четкое число, потому что окончательное число - вы знаете, какая сейчас ситуация, Юг Азии, где много наших живет граждан, и в самом Израиле - и по понятным причинам, конечно, информация постоянно обновляется, поэтому я сейчас не буду называть каких-то количеств", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сколько всего россиян погибло в результате атаки ХАМАС.
Песков также заявил, что по-прежнему "нет четкой информации" по количеству возможных заложников из числа россиян.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Сергей Гредескул - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Израиле погиб советский ученый Сергей Гредескул
Вчера, 01:24
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Жертвами обстрела на юге Израиля стали двое иностранцев
10 октября, 15:33
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияАвстрияБиньямин НетаньяхуДмитрий ПесковИсмаил ХанияХамасООН
 
 
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