https://ria.ru/20231011/peskov-1901973419.html

Песков рассказал о реакции нефтяных рынков на происходящие события

Песков рассказал о реакции нефтяных рынков на происходящие события - РИА Новости, 11.10.2023

Песков рассказал о реакции нефтяных рынков на происходящие события

Нефтяные рынки чутко реагируют на происходящие события, значение координации Москвы с Эр-Риядом и с другими партнерами трудно переоценить, заявил... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:13

2023-10-11T12:13

2023-10-11T12:21

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Нефтяные рынки чутко реагируют на происходящие события, значение координации Москвы с Эр-Риядом и с другими партнерами трудно переоценить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Шестой международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 11 по 13 октября в Москве в центральном выставочном зале "Манеж". На мероприятии будут обсуждаться вопросы развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленностей. В московском форуме также примет участие министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман."Безусловно, мировые нефтяные рынки очень чутко реагируют на такие события, как сейчас разворачиваются вокруг палестино-израильского конфликта. Конечно, в данном случае наша координация и с саудитами, и с другими нашими партнерами, которая осуществляется на постоянной основе, ее значение здесь трудно переоценить", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что визит министра энергетики Саудовской Аравии будет хорошим случаем как раз для такой координации.

https://ria.ru/20230928/neft-1899314308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, москва, в мире