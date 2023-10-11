https://ria.ru/20231011/peskov-1901973419.html
Песков рассказал о реакции нефтяных рынков на происходящие события
Песков рассказал о реакции нефтяных рынков на происходящие события - РИА Новости, 11.10.2023
Песков рассказал о реакции нефтяных рынков на происходящие события
Нефтяные рынки чутко реагируют на происходящие события, значение координации Москвы с Эр-Риядом и с другими партнерами трудно переоценить, заявил... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:13
2023-10-11T12:13
2023-10-11T12:21
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Нефтяные рынки чутко реагируют на происходящие события, значение координации Москвы с Эр-Риядом и с другими партнерами трудно переоценить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Шестой международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 11 по 13 октября в Москве в центральном выставочном зале "Манеж". На мероприятии будут обсуждаться вопросы развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленностей. В московском форуме также примет участие министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман."Безусловно, мировые нефтяные рынки очень чутко реагируют на такие события, как сейчас разворачиваются вокруг палестино-израильского конфликта. Конечно, в данном случае наша координация и с саудитами, и с другими нашими партнерами, которая осуществляется на постоянной основе, ее значение здесь трудно переоценить", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что визит министра энергетики Саудовской Аравии будет хорошим случаем как раз для такой координации.
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цены на нефть, москва, в мире
Цены на нефть, Москва, В мире
Песков рассказал о реакции нефтяных рынков на происходящие события
Песков: значение координации Москвы с Эр-Риядом по нефти трудно переоценить
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Нефтяные рынки чутко реагируют на происходящие события, значение координации Москвы с Эр-Риядом и с другими партнерами трудно переоценить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шестой международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 11 по 13 октября в Москве в центральном выставочном зале "Манеж". На мероприятии будут обсуждаться вопросы развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленностей. В московском форуме также примет участие министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман.
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"Безусловно, мировые нефтяные рынки очень чутко реагируют на такие события, как сейчас разворачиваются вокруг палестино-израильского конфликта. Конечно, в данном случае наша координация и с саудитами, и с другими нашими партнерами, которая осуществляется на постоянной основе, ее значение здесь трудно переоценить", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что визит министра энергетики Саудовской Аравии будет хорошим случаем как раз для такой координации.
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