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СМИ: Египет предложил перемирие для доставки гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 11.10.2023
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16:25 11.10.2023 (обновлено: 16:49 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/peremirie-1902058615.html
СМИ: Египет предложил перемирие для доставки гумпомощи в сектор Газа
СМИ: Египет предложил перемирие для доставки гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 11.10.2023
СМИ: Египет предложил перемирие для доставки гумпомощи в сектор Газа
Египет предлагает перемирие между Израилем и палестинскими группировками на шесть часов для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил телеканал... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:25
2023-10-11T16:49
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Египет предлагает перемирие между Израилем и палестинскими группировками на шесть часов для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.“Египет предлагает перемирие на шесть часов для доставки гуманитарной помощи в Газу”, - заявили источники телеканала.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1055.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
египет
сектор газа
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Влада Копылова
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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ: Египет предложил перемирие для доставки гумпомощи в сектор Газа

Al-Arabiya: Египет предложил перемирие для доставки гумпомощи в сектор Газа

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 11 окт - РИА Новости. Египет предлагает перемирие между Израилем и палестинскими группировками на шесть часов для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
“Египет предлагает перемирие на шесть часов для доставки гуманитарной помощи в Газу”, - заявили источники телеканала.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Вчера, 08:00
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1055.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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