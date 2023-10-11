https://ria.ru/20231011/partiya-1901893658.html

Партия АдГ обновила рекорд популярности в Германии

Партия АдГ обновила рекорд популярности в Германии - РИА Новости, 11.10.2023

Партия АдГ обновила рекорд популярности в Германии

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) обновила свой рекорд популярности в стране, следует из результатов опроса института INSA, опубликованных во... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T00:50

2023-10-11T00:50

2023-10-11T07:40

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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) обновила свой рекорд популярности в стране, следует из результатов опроса института INSA, опубликованных во вторник на портале информационной службы по вопросам выборов Wahlrecht.Участников исследования спросили, за какую партию они отдали бы голос, если бы в ближайшее воскресенье состоялись федеральные выборы. Согласно результатам исследования, самой популярной политической силой остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который проголосовали бы 27% избирателей.На втором месте — АдГ, обновившая свой рекорд: в ее поддержку выступили 22,5% опрошенных. За входящую в правящую коалицию партию социал-демократов (СДПГ) проголосовали бы 17%, за "Зеленых" — 13,5%, а за Свободную демократическую партию (СвДП) — 6%. "Левых" поддержали бы 5%.Опрос проводился в период с 6 октября по 9 октября текущего года, в нем принял участие 2001 респондент.В воскресенье в Гессене и Баварии прошли выборы. В Гессене "Альтернатива для Германии", по предварительным данным, заняла второе место с 18,4%, уступив лишь Христианско-демократическому союзу (ХДС), при этом социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца потерпела историческое поражение, став лишь третьей с 15,1%.В Баварии победил Христианско-социальный союз (ХСС) с 37%, АдГ получила третье место, набрав 14,6%, а СДПГ оказалась лишь пятой с 8,4%.

https://ria.ru/20231010/sholts-1901645146.html

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в мире, хдс/хсс, гессен, германия, бавария, олаф шольц