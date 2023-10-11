https://ria.ru/20231011/otravlenie-1902010057.html
Житель Владимирской области отравил родственников средством от тараканов
Житель Владимирской области отравил родственников средством от тараканов - РИА Новости, 11.10.2023
Житель Владимирской области отравил родственников средством от тараканов
После гибели семьи из четырех человек во Владимирской области следователи задержали их родственника, который, по версии следствия, передал пестицид для... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:59
2023-10-11T13:59
2023-10-11T13:59
происшествия
владимирская область
россия
юрьев-польский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. После гибели семьи из четырех человек во Владимирской области следователи задержали их родственника, который, по версии следствия, передал пестицид для уничтожения тараканов в жилище, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По данным СУСК, трагедия произошла 20 сентября в Юрьев-Польском районе Владимирской области. В квартире были обнаружены тела четырех человек без видимых следов насильственной смерти - родителей и двух их сыновей 2018 и 2021 года рождения. По данному факту возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. "Предварительно установлено, что погибшей женщине 1996 года рождения ее родственник в целях уничтожения тараканов в жилище передал взятый по месту своей работы на территории сельскохозяйственного предприятия пестицид, содержащий в своем составе фосфид алюминия, применяемый в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями. Хранение вещества в различных помещениях квартиры повлекло смерть всех членов семьи от отравления летучим водородным соединением фосфора", - сообщило СУСК в среду. Отмечается, что "фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения". Расследование проводится во взаимодействии с органами Россельхознадзора региона.
https://ria.ru/20230912/otravlenie-1895829293.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, россия, юрьев-польский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Юрьев-Польский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Владимирской области отравил родственников средством от тараканов
Во Владимирской области мужчина отравил родственников средством от тараканов