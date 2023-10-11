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Под Калининградом нашли останки восьми советских солдат - РИА Новости, 11.10.2023
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15:38 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ostanki-1902043725.html
Под Калининградом нашли останки восьми советских солдат
Под Калининградом нашли останки восьми советских солдат - РИА Новости, 11.10.2023
Под Калининградом нашли останки восьми советских солдат
Захоронения времен Великой Отечественной войны обнаружили в Калининградской области во время археологических изысканий перед строительством федерального участка РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:38
2023-10-11T15:38
калининградская область
российская академия наук
калининград
русский (остров)
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КАЛИНИНГРАД, 11 окт- РИА Новости. Захоронения времен Великой Отечественной войны обнаружили в Калининградской области во время археологических изысканий перед строительством федерального участка трассы "Приморское полукольцо", сообщила пресс -служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". "В ходе раскопок специалисты обнаружили могилы с останками как минимум восьмерых бойцов, погибших во время ВОВ. Вместе с останками обнаружены ордена и личные вещи. По ним сотрудникам военного комиссариата Балтийского городского округа предстоит установить имена захороненных солдат", - говорится в сообщении. Отмечено, что останки переданы в администрацию Зеленоградского округа для последующего перезахоронения в братской могиле в поселке Русское или передачи родственникам. В Калининградской области на территории, где запланировано строительство участков федеральной автомобильной дороги, проводятся археологические изыскания. Ранее во время раскопок на территории будущего строительства дороги сотрудники института археологии РАН обнаружили более тысячи артефактов – доспехи, монеты, серебряные и бронзовые украшения. Всё это после решения Министерства культуры РФ будет передано в государственные музеи.
https://ria.ru/20230908/ostanki-1895002598.html
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калининградская область
калининград
русский (остров)
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калининградская область, российская академия наук, калининград, русский (остров)
Калининградская область, Российская академия наук, Калининград, Русский (остров)
Под Калининградом нашли останки восьми советских солдат

Под Калининградом при строительстве дороги нашли останки восьми советских солдат

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Калининград
Вид на Калининград - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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КАЛИНИНГРАД, 11 окт- РИА Новости. Захоронения времен Великой Отечественной войны обнаружили в Калининградской области во время археологических изысканий перед строительством федерального участка трассы "Приморское полукольцо", сообщила пресс -служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
«
"В ходе раскопок специалисты обнаружили могилы с останками как минимум восьмерых бойцов, погибших во время ВОВ. Вместе с останками обнаружены ордена и личные вещи. По ним сотрудникам военного комиссариата Балтийского городского округа предстоит установить имена захороненных солдат", - говорится в сообщении.
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Отмечено, что останки переданы в администрацию Зеленоградского округа для последующего перезахоронения в братской могиле в поселке Русское или передачи родственникам.
В Калининградской области на территории, где запланировано строительство участков федеральной автомобильной дороги, проводятся археологические изыскания. Ранее во время раскопок на территории будущего строительства дороги сотрудники института археологии РАН обнаружили более тысячи артефактов – доспехи, монеты, серебряные и бронзовые украшения. Всё это после решения Министерства культуры РФ будет передано в государственные музеи.
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Калининградская областьРоссийская академия наукКалининградРусский (остров)
 
 
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