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Путин высказался о сотрудничестве внутри ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти - РИА Новости, 11.10.2023
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17:45 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/opek-1902088479.html
Путин высказался о сотрудничестве внутри ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти
Путин высказался о сотрудничестве внутри ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти - РИА Новости, 11.10.2023
Путин высказался о сотрудничестве внутри ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти
Президент России Владимир Путин не исключает, что усилия ОПЕК+ понадобятся для стабилизации рынка нефти в 2024 году. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:45
2023-10-11T17:45
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
опек+
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает, что усилия ОПЕК+ понадобятся для стабилизации рынка нефти в 2024 году. "Я хочу обратить ваше внимание на то, что это сотрудничество (в рамках ОПЕК+ - ред.) в сфере технологии, в области подготовки кадров. Это чрезвычайно важная вещь. Это всё нас объединяет. Нужно ли будет что-то делать совместно для того, чтобы стабилизировать рынки в следующем году. Я не исключаю этого. Скорее всего, что да. Но надо будет смотреть на то, как развивается мировая экономика, каковы будут потребности", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду. По его словам, сейчас эти потребности и производства, благодаря совместным решениям сбалансированы. "Если бы не было этих решений, то цена ушла бы, скорее всего, ниже 50 долларов за баррель. Это привело бы к тому, что не было бы достаточно их ресурсов для инвестиций. В предковидный период и так количество инвестиций, а потом и в ковид, сократилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Вот от этого же вся все проблемы в мировой энергетике", - заключил глава государства. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, опек+
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин, ОПЕК+
Путин высказался о сотрудничестве внутри ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти

Путин не исключил, что усилия ОПЕК+ понадобятся для стабилизации рынка нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает, что усилия ОПЕК+ понадобятся для стабилизации рынка нефти в 2024 году.
"Я хочу обратить ваше внимание на то, что это сотрудничество (в рамках ОПЕК+ - ред.) в сфере технологии, в области подготовки кадров. Это чрезвычайно важная вещь. Это всё нас объединяет. Нужно ли будет что-то делать совместно для того, чтобы стабилизировать рынки в следующем году. Я не исключаю этого. Скорее всего, что да. Но надо будет смотреть на то, как развивается мировая экономика, каковы будут потребности", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.
По его словам, сейчас эти потребности и производства, благодаря совместным решениям сбалансированы.
"Если бы не было этих решений, то цена ушла бы, скорее всего, ниже 50 долларов за баррель. Это привело бы к тому, что не было бы достаточно их ресурсов для инвестиций. В предковидный период и так количество инвестиций, а потом и в ковид, сократилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Вот от этого же вся все проблемы в мировой энергетике", - заключил глава государства.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Владимир ПутинОПЕК+
 
 
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