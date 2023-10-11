https://ria.ru/20231011/obstrely-1901922785.html

ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов

ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов - РИА Новости, 11.10.2023

ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов

Украинские войска забрасывают населенные пункты Запорожской области устаревшими кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:28

2023-10-11T09:28

2023-10-11T09:28

в мире

запорожская область

токмак

владимир рогов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578221897_0:1:717:404_1920x0_80_0_0_f9ae92200df2967436b00bf5d06da1d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска забрасывают населенные пункты Запорожской области устаревшими кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Неразорвавшихся кассетных боеприпасов очень много. Украинские боевики используют устаревшие виды вооружения. Они бьют ими постоянно в районе линии боевого соприкосновения, а также по Токмаку, Молочанску и прочим населенным пунктам", - сказал Рогов. По его словам, местному населению нужно быть предельно осторожными, чтобы не пострадать от неразорвавшихся кассетных боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20231008/snaryady-1901350933.html

запорожская область

токмак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины