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ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/obstrely-1901922785.html
ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов
ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов - РИА Новости, 11.10.2023
ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов
Украинские войска забрасывают населенные пункты Запорожской области устаревшими кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:28
2023-10-11T09:28
в мире
запорожская область
токмак
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска забрасывают населенные пункты Запорожской области устаревшими кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Неразорвавшихся кассетных боеприпасов очень много. Украинские боевики используют устаревшие виды вооружения. Они бьют ими постоянно в районе линии боевого соприкосновения, а также по Токмаку, Молочанску и прочим населенным пунктам", - сказал Рогов. По его словам, местному населению нужно быть предельно осторожными, чтобы не пострадать от неразорвавшихся кассетных боеприпасов ВСУ.
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в мире, запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов

Рогов: ВСУ забрасывают Запорожскую область устаревшими кассетными боеприпасами

Неразорвавшиеся кассетные снаряды на улицах Степанакерта
Неразорвавшиеся кассетные снаряды на улицах Степанакерта
Неразорвавшиеся кассетные снаряды на улицах Степанакерта. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска забрасывают населенные пункты Запорожской области устаревшими кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Неразорвавшихся кассетных боеприпасов очень много. Украинские боевики используют устаревшие виды вооружения. Они бьют ими постоянно в районе линии боевого соприкосновения, а также по Токмаку, Молочанску и прочим населенным пунктам", - сказал Рогов.
По его словам, местному населению нужно быть предельно осторожными, чтобы не пострадать от неразорвавшихся кассетных боеприпасов ВСУ.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Боец ВС России рассказал, что ВСУ активно применяют кассетные снаряды
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьТокмакВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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