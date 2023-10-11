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ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов
ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов - РИА Новости, 11.10.2023
ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов
Украинские войска забрасывают населенные пункты Запорожской области устаревшими кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:28
2023-10-11T09:28
2023-10-11T09:28
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запорожская область
токмак
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска забрасывают населенные пункты Запорожской области устаревшими кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Неразорвавшихся кассетных боеприпасов очень много. Украинские боевики используют устаревшие виды вооружения. Они бьют ими постоянно в районе линии боевого соприкосновения, а также по Токмаку, Молочанску и прочим населенным пунктам", - сказал Рогов. По его словам, местному населению нужно быть предельно осторожными, чтобы не пострадать от неразорвавшихся кассетных боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20231008/snaryady-1901350933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ забрасывают Запорожскую область кассетными боеприпасами, заявил Рогов
Рогов: ВСУ забрасывают Запорожскую область устаревшими кассетными боеприпасами