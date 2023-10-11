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Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.10.2023
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 84 единицы боеприпасов, сообщили в представительстве... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T01:01
2023-10-11T01:01
2023-10-11T01:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
горловка
в мире
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 84 единицы боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 84 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район и Донецк. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц: в Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА и в Мариуполе, где мирный житель подорвался на боеприпасе. Также сообщается о повреждении четырех жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и одного объекта гражданской инфраструктуры. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 44 обстрела.
https://ria.ru/20231010/obstrel-1901798981.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Горловка, В мире
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 84 единицы боеприпасов