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Новое оборудование для дробления камней в почках поступило в больницу Клина - РИА Новости, 11.10.2023
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Новости Подмосковья
 
12:19 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/oborudovanie-1901973123.html
Новое оборудование для дробления камней в почках поступило в больницу Клина
Новое оборудование для дробления камней в почках поступило в больницу Клина - РИА Новости, 11.10.2023
Новое оборудование для дробления камней в почках поступило в больницу Клина
В Клинскую областную больницу поступил новый бесконтактный литотриптер стоимостью свыше 45 миллионов рублей, это первый подобный аппарат в медучреждении,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:19
2023-10-11T12:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Клинскую областную больницу поступил новый бесконтактный литотриптер стоимостью свыше 45 миллионов рублей, это первый подобный аппарат в медучреждении, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.Медицинское оборудование в подмосковные лечебные учреждения закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".Основное назначение нового аппарата разрушить камень в почках или мочевом пузыре до такого состояния, чтобы его можно было безопасно извлечь или он мог выйти самостоятельно через мочевыводящие пути.Главврач областной больницы Клина Ольга Стебловская отметила, что для медучреждения поставка такого оборудования — это очень важный шаг в развитии урологического отделения. Раньше такие операции выполняли гораздо более трудоемким и длительным вмешательством. После ввода в эксплуатацию нового аппарата врачи-урологи больницы уже провели успешные манипуляции по дроблению камней."Контроль и управляемость, применяемая на новом оборудовании, позволили сократить саму операцию практически в два раза. Продуманная конструкция стола помогает располагать пациента в нескольких плоскостях, не вызывая дополнительного дискомфорта. Стоимость аппарата превышает 45 миллионов рублей", — сказала Стебловская.В пресс-службе уточнили, что в состав целого комплекса входит ультразвуковая диагностическая система и рентгенодиагностическая передвижная установка с С-образной рамой.С начала текущего года в больницу Клина поставили свыше 60 единиц нового оборудования. В их числе аппараты УЗИ, новые реанимационные мониторы, инкубаторы для новорожденных, наркозные аппараты и операционные столы.
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890672518.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, клин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Клин

Новое оборудование для дробления камней в почках поступило в больницу Клина

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиНовое оборудование для дробления камней в почках поступило в больницу Клина
Новое оборудование для дробления камней в почках поступило в больницу Клина - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Клинскую областную больницу поступил новый бесконтактный литотриптер стоимостью свыше 45 миллионов рублей, это первый подобный аппарат в медучреждении, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Медицинское оборудование в подмосковные лечебные учреждения закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Основное назначение нового аппарата разрушить камень в почках или мочевом пузыре до такого состояния, чтобы его можно было безопасно извлечь или он мог выйти самостоятельно через мочевыводящие пути.
Главврач областной больницы Клина Ольга Стебловская отметила, что для медучреждения поставка такого оборудования — это очень важный шаг в развитии урологического отделения. Раньше такие операции выполняли гораздо более трудоемким и длительным вмешательством. После ввода в эксплуатацию нового аппарата врачи-урологи больницы уже провели успешные манипуляции по дроблению камней.
Реабилитационное оборудование в больнице Московской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Новое реабилитационное оборудование поступило в больницы Подмосковья
17 августа, 17:19
"Контроль и управляемость, применяемая на новом оборудовании, позволили сократить саму операцию практически в два раза. Продуманная конструкция стола помогает располагать пациента в нескольких плоскостях, не вызывая дополнительного дискомфорта. Стоимость аппарата превышает 45 миллионов рублей", — сказала Стебловская.
В пресс-службе уточнили, что в состав целого комплекса входит ультразвуковая диагностическая система и рентгенодиагностическая передвижная установка с С-образной рамой.
С начала текущего года в больницу Клина поставили свыше 60 единиц нового оборудования. В их числе аппараты УЗИ, новые реанимационные мониторы, инкубаторы для новорожденных, наркозные аппараты и операционные столы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКлин
 
 
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