https://ria.ru/20231011/oborudovanie-1901973123.html

Новое оборудование для дробления камней в почках поступило в больницу Клина

Новое оборудование для дробления камней в почках поступило в больницу Клина - РИА Новости, 11.10.2023

Новое оборудование для дробления камней в почках поступило в больницу Клина

В Клинскую областную больницу поступил новый бесконтактный литотриптер стоимостью свыше 45 миллионов рублей, это первый подобный аппарат в медучреждении,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:19

2023-10-11T12:19

2023-10-11T12:19

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Клинскую областную больницу поступил новый бесконтактный литотриптер стоимостью свыше 45 миллионов рублей, это первый подобный аппарат в медучреждении, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.Медицинское оборудование в подмосковные лечебные учреждения закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".Основное назначение нового аппарата разрушить камень в почках или мочевом пузыре до такого состояния, чтобы его можно было безопасно извлечь или он мог выйти самостоятельно через мочевыводящие пути.Главврач областной больницы Клина Ольга Стебловская отметила, что для медучреждения поставка такого оборудования — это очень важный шаг в развитии урологического отделения. Раньше такие операции выполняли гораздо более трудоемким и длительным вмешательством. После ввода в эксплуатацию нового аппарата врачи-урологи больницы уже провели успешные манипуляции по дроблению камней."Контроль и управляемость, применяемая на новом оборудовании, позволили сократить саму операцию практически в два раза. Продуманная конструкция стола помогает располагать пациента в нескольких плоскостях, не вызывая дополнительного дискомфорта. Стоимость аппарата превышает 45 миллионов рублей", — сказала Стебловская.В пресс-службе уточнили, что в состав целого комплекса входит ультразвуковая диагностическая система и рентгенодиагностическая передвижная установка с С-образной рамой.С начала текущего года в больницу Клина поставили свыше 60 единиц нового оборудования. В их числе аппараты УЗИ, новые реанимационные мониторы, инкубаторы для новорожденных, наркозные аппараты и операционные столы.

https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890672518.html

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клин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, клин