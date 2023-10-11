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ООН: Израиль ударил по семи объектам в Газе, которые снабжали водой людей

ООН: Израиль ударил по семи объектам в Газе, которые снабжали водой людей - РИА Новости, 11.10.2023

ООН: Израиль ударил по семи объектам в Газе, которые снабжали водой людей

Израиль нанес ущерб семи объектам в Газе, которые снабжали водой и обеспечивали санитарные условия более 1,1 миллиона человек, в некоторых районах накапливаются РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T20:23

2023-10-11T20:23

2023-10-11T20:23

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости. Израиль нанес ущерб семи объектам в Газе, которые снабжали водой и обеспечивали санитарные условия более 1,1 миллиона человек, в некоторых районах накапливаются твердые отходы и сточные воды, говорится в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Израильские авиаудары также нанесли ущерб семи объектам, которые обеспечивали водоснабжением и санитарией более 1 100 000 человек. В некоторых районах в настоящее время на улицах скапливаются сточные воды и твердые отходы, представляющие опасность для здоровья", - сказано в документе. Во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что введение блокады, лишающей гражданских лиц предметов первой необходимости, запрещено международным правом. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исмаил хания, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году