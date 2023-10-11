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ООН: Израиль ударил по семи объектам в Газе, которые снабжали водой людей - РИА Новости, 11.10.2023
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20:23 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/obekty-1902125183.html
ООН: Израиль ударил по семи объектам в Газе, которые снабжали водой людей
ООН: Израиль ударил по семи объектам в Газе, которые снабжали водой людей - РИА Новости, 11.10.2023
ООН: Израиль ударил по семи объектам в Газе, которые снабжали водой людей
Израиль нанес ущерб семи объектам в Газе, которые снабжали водой и обеспечивали санитарные условия более 1,1 миллиона человек, в некоторых районах накапливаются РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T20:23
2023-10-11T20:23
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
исмаил хания
исраэль кац
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости. Израиль нанес ущерб семи объектам в Газе, которые снабжали водой и обеспечивали санитарные условия более 1,1 миллиона человек, в некоторых районах накапливаются твердые отходы и сточные воды, говорится в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Израильские авиаудары также нанесли ущерб семи объектам, которые обеспечивали водоснабжением и санитарией более 1 100 000 человек. В некоторых районах в настоящее время на улицах скапливаются сточные воды и твердые отходы, представляющие опасность для здоровья", - сказано в документе. Во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что введение блокады, лишающей гражданских лиц предметов первой необходимости, запрещено международным правом. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исмаил хания, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Исраэль Кац, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН: Израиль ударил по семи объектам в Газе, которые снабжали водой людей

ООН: Израиль ударил 7 объектов в Газе, снабжающих водой 1,1 миллиона человек

© AP Photo / Hatem AliПоследствия удара ВВС Израиля в Газе
Последствия удара ВВС Израиля в Газе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия удара ВВС Израиля в Газе. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости. Израиль нанес ущерб семи объектам в Газе, которые снабжали водой и обеспечивали санитарные условия более 1,1 миллиона человек, в некоторых районах накапливаются твердые отходы и сточные воды, говорится в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«
"Израильские авиаудары также нанесли ущерб семи объектам, которые обеспечивали водоснабжением и санитарией более 1 100 000 человек. В некоторых районах в настоящее время на улицах скапливаются сточные воды и твердые отходы, представляющие опасность для здоровья", - сказано в документе.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В ООН не получали сообщений о применении Израилем фосфорных бомб
Вчера, 19:54
Во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что введение блокады, лишающей гражданских лиц предметов первой необходимости, запрещено международным правом.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В секторе Газа уже уничтожено более тысячи домов, заявили в ООН
Вчера, 19:33
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияИсраэль КацХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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