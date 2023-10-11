https://ria.ru/20231011/neft-1902102826.html

Новак заявил о сбалансированности мирового рынка нефти

Новак заявил о сбалансированности мирового рынка нефти - РИА Новости, 11.10.2023

Новак заявил о сбалансированности мирового рынка нефти

Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, но ситуация постоянно меняется, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:25

2023-10-11T18:25

2023-10-11T18:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

москва

александр новак

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, но ситуация постоянно меняется, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас рынок сбалансирован. Ситуация меняется постоянно, каждый месяц в зависимости от спроса, который отличается в осенний и зимний период. Будем смотреть", - сказал Новак в кулуарах РЭН. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, москва, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023