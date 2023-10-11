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Новак заявил о сбалансированности мирового рынка нефти - РИА Новости, 11.10.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:25 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/neft-1902102826.html
Новак заявил о сбалансированности мирового рынка нефти
Новак заявил о сбалансированности мирового рынка нефти - РИА Новости, 11.10.2023
Новак заявил о сбалансированности мирового рынка нефти
Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, но ситуация постоянно меняется, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:25
2023-10-11T18:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
россия
москва
александр новак
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, но ситуация постоянно меняется, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас рынок сбалансирован. Ситуация меняется постоянно, каждый месяц в зависимости от спроса, который отличается в осенний и зимний период. Будем смотреть", - сказал Новак в кулуарах РЭН. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, россия, москва, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Москва, Александр Новак, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак заявил о сбалансированности мирового рынка нефти

Новак: мировой рынок нефти сейчас сбалансирован, но ситуация постоянно меняется

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, но ситуация постоянно меняется, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"Сейчас рынок сбалансирован. Ситуация меняется постоянно, каждый месяц в зависимости от спроса, который отличается в осенний и зимний период. Будем смотреть", - сказал Новак в кулуарах РЭН.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьРоссияМоскваАлександр НовакФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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