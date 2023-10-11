https://ria.ru/20231011/neft-1902070728.html

Путин прокомментировал отказ некоторых стран от закупок нефти у России

Путин прокомментировал отказ некоторых стран от закупок нефти у России - РИА Новости, 11.10.2023

Путин прокомментировал отказ некоторых стран от закупок нефти у России

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, объяснил, что общий объем потребления нефти в мире сохраняется... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:55

2023-10-11T16:55

2023-10-11T17:04

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, объяснил, что общий объем потребления нефти в мире сохраняется вне зависимости от сокращения закупок российской нефти - "значит приходится покупать в другом месте". "Что касается нефти… Есть определенный объем добычи в мире... Если решили сократить, значит, закупку у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать", - сказал Путин. Президент добавил, что поскольку объем потребления нефти сохраняется, без российских объемов невозможно. "Значит, они от нас отказались и должны закупать в другом месте, что они и делают. А тот объем, который шёл на другие рынки мы замещаем. Без этого жить невозможно. Понимаете, и мировая экономика развиваться не может. А они вынуждены закупать даже просто дороже", - объяснил Путин.

https://ria.ru/20231011/putin-1902058371.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: надо быть тупым, чтобы не понимать последствий отказа от российских ресурсов Путин: надо быть тупым, чтобы не понимать последствий отказа от российских ресурсов 2023-10-11T16:55 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, экономика