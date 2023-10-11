https://ria.ru/20231011/neft-1902070728.html
Путин прокомментировал отказ некоторых стран от закупок нефти у России
Путин прокомментировал отказ некоторых стран от закупок нефти у России - РИА Новости, 11.10.2023
Путин прокомментировал отказ некоторых стран от закупок нефти у России
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, объяснил, что общий объем потребления нефти в мире сохраняется... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:55
2023-10-11T16:55
2023-10-11T17:04
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, объяснил, что общий объем потребления нефти в мире сохраняется вне зависимости от сокращения закупок российской нефти - "значит приходится покупать в другом месте". "Что касается нефти… Есть определенный объем добычи в мире... Если решили сократить, значит, закупку у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать", - сказал Путин. Президент добавил, что поскольку объем потребления нефти сохраняется, без российских объемов невозможно. "Значит, они от нас отказались и должны закупать в другом месте, что они и делают. А тот объем, который шёл на другие рынки мы замещаем. Без этого жить невозможно. Понимаете, и мировая экономика развиваться не может. А они вынуждены закупать даже просто дороже", - объяснил Путин.
https://ria.ru/20231011/putin-1902058371.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Путин: надо быть тупым, чтобы не понимать последствий отказа от российских ресурсов
Путин: надо быть тупым, чтобы не понимать последствий отказа от российских ресурсов
2023-10-11T16:55
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, экономика
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин, Экономика
Путин прокомментировал отказ некоторых стран от закупок нефти у России
Путин: объем потребления нефти сохраняется вне зависимости от закупок у России
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, объяснил, что общий объем потребления нефти в мире сохраняется вне зависимости от сокращения закупок российской нефти - "значит приходится покупать в другом месте".
"Что касается нефти… Есть определенный объем добычи в мире... Если решили сократить, значит, закупку у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать", - сказал Путин.
Президент добавил, что поскольку объем потребления нефти сохраняется, без российских объемов невозможно.
"Значит, они от нас отказались и должны закупать в другом месте, что они и делают. А тот объем, который шёл на другие рынки мы замещаем. Без этого жить невозможно. Понимаете, и мировая экономика развиваться не может. А они вынуждены закупать даже просто дороже", - объяснил Путин.
Путин не исключил регулирования рынка нефти после 2023 года