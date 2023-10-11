https://ria.ru/20231011/neft-1901947823.html
Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке
Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке - РИА Новости, 11.10.2023
Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке
Россия и Саудовская Аравия в среду обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:08
2023-10-11T11:08
2023-10-11T11:08
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
александр новак
саудовская аравия
россия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия в среду обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос, вносятся ли корректировки в переговоры между Россией и Саудовской Аравией в рамках Российской энергетической недели в связи с палестино-израильским конфликтом, Новак сказал: "Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергоресурсов в ту или иную сторону. Мы будем обсуждать". "Как раз коллег ждем", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231007/putin-1901172434.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, александр новак, саудовская аравия, россия
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Александр Новак, Саудовская Аравия, Россия
Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке
Новак: Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия в среду обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос, вносятся ли корректировки в переговоры между Россией и Саудовской Аравией в рамках Российской энергетической недели в связи с палестино-израильским конфликтом, Новак сказал: "Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергоресурсов в ту или иную сторону. Мы будем обсуждать".
"Как раз коллег ждем", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин заявил о планах создать рабочую группу по сотрудничеству в энергетике