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Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке - РИА Новости, 11.10.2023
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11:08 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/neft-1901947823.html
Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке
Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке - РИА Новости, 11.10.2023
Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке
Россия и Саудовская Аравия в среду обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:08
2023-10-11T11:08
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
александр новак
саудовская аравия
россия
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия в среду обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос, вносятся ли корректировки в переговоры между Россией и Саудовской Аравией в рамках Российской энергетической недели в связи с палестино-израильским конфликтом, Новак сказал: "Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергоресурсов в ту или иную сторону. Мы будем обсуждать". "Как раз коллег ждем", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231007/putin-1901172434.html
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, александр новак, саудовская аравия, россия
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Александр Новак, Саудовская Аравия, Россия
Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке

Новак: Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия в среду обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос, вносятся ли корректировки в переговоры между Россией и Саудовской Аравией в рамках Российской энергетической недели в связи с палестино-израильским конфликтом, Новак сказал: "Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергоресурсов в ту или иную сторону. Мы будем обсуждать".
"Как раз коллег ждем", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Александр НовакСаудовская АравияРоссия
 
 
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