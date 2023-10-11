https://ria.ru/20231011/neft-1901947823.html

Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке

Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке - РИА Новости, 11.10.2023

Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке

Россия и Саудовская Аравия в среду обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:08

2023-10-11T11:08

2023-10-11T11:08

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

александр новак

саудовская аравия

россия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия в среду обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос, вносятся ли корректировки в переговоры между Россией и Саудовской Аравией в рамках Российской энергетической недели в связи с палестино-израильским конфликтом, Новак сказал: "Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергоресурсов в ту или иную сторону. Мы будем обсуждать". "Как раз коллег ждем", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231007/putin-1901172434.html

саудовская аравия

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, александр новак, саудовская аравия, россия