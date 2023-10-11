https://ria.ru/20231011/ndpi-1901917839.html
Правительство пока не рассматривает увеличение НДПИ для нефтяников
Правительство пока не рассматривает увеличение НДПИ для нефтяников - РИА Новости, 11.10.2023
Правительство пока не рассматривает увеличение НДПИ для нефтяников
Правительство РФ пока не рассматривает увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников для компенсации бюджетных выплат по топливному... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:46
2023-10-11T08:46
2023-10-11T09:04
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство РФ пока не рассматривает увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников для компенсации бюджетных выплат по топливному демпферу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели."Это все бюджетной корректировкой будет учтено", - ответил он на вопрос, будут ли компенсироваться демпферные выплаты нефтяникам через повышение НДПИ.На уточняющий вопрос о неповышении НДПИ Новак сообщил: "Сейчас во втором чтении будет рассматриваться".
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Правительство пока не рассматривает увеличение НДПИ для нефтяников
Новак: правительство пока не рассматривает увеличение НДПИ для нефтяников
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство РФ пока не рассматривает увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников для компенсации бюджетных выплат по топливному демпферу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
"Это все бюджетной корректировкой будет учтено", - ответил он на вопрос, будут ли компенсироваться демпферные выплаты нефтяникам через повышение НДПИ.
На уточняющий вопрос о неповышении НДПИ Новак
сообщил: "Сейчас во втором чтении будет рассматриваться".
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