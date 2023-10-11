https://ria.ru/20231011/ndpi-1901917839.html

Правительство пока не рассматривает увеличение НДПИ для нефтяников

Правительство пока не рассматривает увеличение НДПИ для нефтяников - РИА Новости, 11.10.2023

Правительство пока не рассматривает увеличение НДПИ для нефтяников

Правительство РФ пока не рассматривает увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников для компенсации бюджетных выплат по топливному... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:46

2023-10-11T08:46

2023-10-11T09:04

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство РФ пока не рассматривает увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников для компенсации бюджетных выплат по топливному демпферу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели."Это все бюджетной корректировкой будет учтено", - ответил он на вопрос, будут ли компенсироваться демпферные выплаты нефтяникам через повышение НДПИ.На уточняющий вопрос о неповышении НДПИ Новак сообщил: "Сейчас во втором чтении будет рассматриваться".

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак