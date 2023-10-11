https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902119196.html
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии - РИА Новости, 11.10.2023
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:44
2023-10-11T19:44
2023-10-11T19:48
религия
митрополит тихон (шевкунов)
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общество
псковская область
печора
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), опубликованных на ее сайте."Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесенные труды", – написано в журналах.
https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, республика крым, псков, общество, псковская область, печора, порховский район
Религия, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Республика Крым, Псков, Общество, Псковская область, Печора, Порховский район
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии
РПЦ: митрополита Тихона (Шевкунова) назначили главой Крымской митрополии