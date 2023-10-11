https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902119196.html

Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии

Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии - РИА Новости, 11.10.2023

Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:44

2023-10-11T19:44

2023-10-11T19:48

религия

митрополит тихон (шевкунов)

русская православная церковь

республика крым

псков

общество

псковская область

печора

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), опубликованных на ее сайте."Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесенные труды", – написано в журналах.

https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html

республика крым

псков

псковская область

печора

порховский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, республика крым, псков, общество, псковская область, печора, порховский район