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Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии - РИА Новости, 11.10.2023
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Религия
 
19:44 11.10.2023 (обновлено: 19:48 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902119196.html
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии - РИА Новости, 11.10.2023
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:44
2023-10-11T19:48
религия
митрополит тихон (шевкунов)
русская православная церковь
республика крым
псков
общество
псковская область
печора
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), опубликованных на ее сайте."Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесенные труды", – написано в журналах.
https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html
республика крым
псков
псковская область
печора
порховский район
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митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, республика крым, псков, общество, псковская область, печора, порховский район
Религия, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Республика Крым, Псков, Общество, Псковская область, Печора, Порховский район
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии

РПЦ: митрополита Тихона (Шевкунова) назначили главой Крымской митрополии

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Тихон (Шевкунов). Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии, он освобожден от должности главы Псковской митрополии, говорится в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), опубликованных на ее сайте.
«
"Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесенные труды", – написано в журналах.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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РелигияМитрополит Тихон (Шевкунов)Русская православная церковьРеспублика КрымПсковОбществоПсковская областьПечораПорховский район
 
 
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