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В России нашли замену импортным добавкам в рыбные корма
В России нашли замену импортным добавкам в рыбные корма - РИА Новости, 11.10.2023
В России нашли замену импортным добавкам в рыбные корма
Способ замены дорогостоящих компонентов рыбных кормов на дешевые продукты переработки насекомых предложили ученые ДГТУ. По их словам, комбикорма с разработанной РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:00
2023-10-11T09:00
2023-10-11T09:09
наука
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университетская наука
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Способ замены дорогостоящих компонентов рыбных кормов на дешевые продукты переработки насекомых предложили ученые ДГТУ. По их словам, комбикорма с разработанной ими добавкой помогут снизить издержки хозяйств, при этом повысив прирост массы и выживаемость рыбы. Результаты были представлены на международной конференции Aquaculture.Корма – один из главных факторов формирования себестоимости для продуктов рыбоводства, сообщили специалисты. Качество питания напрямую влияет на рост, развитие и здоровье рыбы.В комбикормах для аквакультуры содержится много белка и жира, основные источники которых – дорогостоящая импортная рыбная мука и рыбий жир. Для снижения себестоимости кормов при сохранении качества, по словам ученых, сегодня активно исследуются добавки из доступного и воспроизводимого сырья. Одним из оптимальных кандидатов на эту роль выступают личинки мухи черной львинки, часто используемые как источник белка. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили способ получения из них жиров, необходимых в рыбных кормах, и смогли построить полную математическую модель процесса переработки."Получение жира и масла из традиционного сырья хорошо изучено, в отличие от методов переработки личинок. Проведенное нами всестороннее моделирование отжима из них жира в шнековом прессе позволяет подобрать оптимальные параметры процесса", – рассказала доцент кафедры технологий и оборудования переработки продукции АПК, агропромышленного факультета ДГТУ Татьяна Мальцева.По словам авторов, предложенная модель позволяет теоретически рассчитать производительность и энергоемкость пресса, а также определить влияние его конструкции и свойств личинок на итоговый продукт. Эксперименты подтвердили полученные уравнения, сообщили ученые."Предварительные расчеты показали, что экономия за счет использования комбикорма с содержанием жира личинок черной львинки и пробиотической кормовой добавкой составит в среднем 10%, или около 650 тысяч рублей в год для малых и средних ферм, производящих до 20 тонн форели за год. Достигается это в том числе за счет повышения выживаемости и увеличения прироста массы рыбы при том же объеме корма", – отметила Мальцева.Как подчеркнули в вузе, новая модель является универсальной и может быть использована не только для исследования процесса отжима личинок, но и для аналогичной переработки другого сырья.Дальнейшие исследования научного коллектива направлены на создание кормовых добавок растительного и животного производства с пробиотической активностью по ресурсосберегающим безотходным технологиям. Цель данных работ – обеспечение продовольственной безопасности и технологического суверенитета страны, подчеркнули ученые.ДГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20231002/nauka-1899133030.html
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россия, наука, навигатор абитуриента, университетская наука, донской государственный технический университет, ростов-на-дону
Наука, Россия, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.
Способ замены дорогостоящих компонентов рыбных кормов на дешевые продукты переработки насекомых предложили ученые ДГТУ
. По их словам, комбикорма с разработанной ими добавкой помогут снизить издержки хозяйств, при этом повысив прирост массы и выживаемость рыбы. Результаты были представлены на международной конференции Aquaculture
.
Корма – один из главных факторов формирования себестоимости для продуктов рыбоводства, сообщили специалисты. Качество питания напрямую влияет на рост, развитие и здоровье рыбы.
В комбикормах для аквакультуры содержится много белка и жира, основные источники которых – дорогостоящая импортная рыбная мука и рыбий жир. Для снижения себестоимости кормов при сохранении качества, по словам ученых, сегодня активно исследуются добавки из доступного и воспроизводимого сырья.
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Одним из оптимальных кандидатов на эту роль выступают личинки мухи черной львинки, часто используемые как источник белка. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили способ получения из них жиров, необходимых в рыбных кормах, и смогли построить полную математическую модель процесса переработки.
«
"Получение жира и масла из традиционного сырья хорошо изучено, в отличие от методов переработки личинок. Проведенное нами всестороннее моделирование отжима из них жира в шнековом прессе позволяет подобрать оптимальные параметры процесса", – рассказала доцент кафедры технологий и оборудования переработки продукции АПК, агропромышленного факультета ДГТУ Татьяна Мальцева.
По словам авторов, предложенная модель позволяет теоретически рассчитать производительность и энергоемкость пресса, а также определить влияние его конструкции и свойств личинок на итоговый продукт. Эксперименты подтвердили полученные уравнения, сообщили ученые.
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"Предварительные расчеты показали, что экономия за счет использования комбикорма с содержанием жира личинок черной львинки и пробиотической кормовой добавкой
составит в среднем 10%, или около 650 тысяч рублей в год для малых и средних ферм, производящих до 20 тонн форели за год. Достигается это в том числе за счет повышения выживаемости и увеличения прироста массы рыбы при том же объеме корма", – отметила Мальцева.
Как подчеркнули в вузе, новая модель является универсальной и может быть использована не только для исследования процесса отжима личинок, но и для аналогичной переработки другого сырья.
Дальнейшие исследования научного коллектива направлены на создание кормовых добавок растительного и животного производства с пробиотической активностью по ресурсосберегающим безотходным технологиям. Цель данных работ – обеспечение продовольственной безопасности и технологического суверенитета страны, подчеркнули ученые.
ДГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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