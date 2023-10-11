https://ria.ru/20231011/naemniki-1901936849.html
Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников
Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников - РИА Новости, 11.10.2023
Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников
Против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:40
2023-10-11T10:40
2023-10-11T10:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований", - сказал Бортников в среду на заседании СОРБ в Баку. "Установлены 794 наемника из 35 стран мира", - добавил он.
https://ria.ru/20231002/naemniki-1900072966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников
Бортников: против России на Украине воюют минимум около 800 наемников из 13 ЧВК