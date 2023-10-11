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Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/naemniki-1901936849.html
Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников
Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников - РИА Новости, 11.10.2023
Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников
Против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:40
2023-10-11T10:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований", - сказал Бортников в среду на заседании СОРБ в Баку. "Установлены 794 наемника из 35 стран мира", - добавил он.
https://ria.ru/20231002/naemniki-1900072966.html
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россия, украина, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников

Бортников: против России на Украине воюют минимум около 800 наемников из 13 ЧВК

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
"Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований", - сказал Бортников в среду на заседании СОРБ в Баку.
"Установлены 794 наемника из 35 стран мира", - добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Эстонии рассказали о новых правилах регистрации наемников в ВСУ
2 октября, 23:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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