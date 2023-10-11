https://ria.ru/20231011/naemniki-1901936849.html

Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников

Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников - РИА Новости, 11.10.2023

Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников

Против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:40

2023-10-11T10:40

2023-10-11T10:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований", - сказал Бортников в среду на заседании СОРБ в Баку. "Установлены 794 наемника из 35 стран мира", - добавил он.

https://ria.ru/20231002/naemniki-1900072966.html

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Кирилл Волков

россия, украина, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр