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СМИ: второго финского наемника убили на Украине - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/naemnik-1901945514.html
СМИ: второго финского наемника убили на Украине
СМИ: второго финского наемника убили на Украине - РИА Новости, 11.10.2023
СМИ: второго финского наемника убили на Украине
Второй финский наемник погиб на Украине, сообщает газета Ilta-Sanomat. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:02
2023-10-11T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
финляндия
ситуация в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Второй финский наемник погиб на Украине, сообщает газета Ilta-Sanomat. "В боях на Украине погиб финский боец... Мужчина скончался в конце прошлой недели", - говорится в сообщении, согласно которому это произошло в районе Кременной в ЛНР. Как пишет издание, представители ВСУ сообщили родственникам о его гибели. Мужчина был родом из Восточной Финляндии, работал в спасательной отрасли. В то же время в министерстве иностранных дел Финляндии не смогли подтвердить информацию о гибели финского гражданина, уточняется в сообщении. О гибели первого финского наемника сообщалось в июне. Ранее в среду директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231011/naemniki-1901936849.html
https://ria.ru/20231001/naemnik-1899809507.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, финляндия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Финляндия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: второго финского наемника убили на Украине

Ilta-Sanomat сообщил о гибели второго финского наемника в зоне СВО

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Второй финский наемник погиб на Украине, сообщает газета Ilta-Sanomat.
"В боях на Украине погиб финский боец... Мужчина скончался в конце прошлой недели", - говорится в сообщении, согласно которому это произошло в районе Кременной в ЛНР. Как пишет издание, представители ВСУ сообщили родственникам о его гибели. Мужчина был родом из Восточной Финляндии, работал в спасательной отрасли.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Против России на Украине воюют члены 13 западных ЧВК, заявил Бортников
Вчера, 10:40
В то же время в министерстве иностранных дел Финляндии не смогли подтвердить информацию о гибели финского гражданина, уточняется в сообщении. О гибели первого финского наемника сообщалось в июне.
Ранее в среду директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Раненые военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ
1 октября, 23:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныФинляндияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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