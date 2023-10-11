https://ria.ru/20231011/naemnik-1901945514.html

СМИ: второго финского наемника убили на Украине

СМИ: второго финского наемника убили на Украине - РИА Новости, 11.10.2023

СМИ: второго финского наемника убили на Украине

Второй финский наемник погиб на Украине, сообщает газета Ilta-Sanomat. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:02

2023-10-11T11:02

2023-10-11T11:02

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Второй финский наемник погиб на Украине, сообщает газета Ilta-Sanomat. "В боях на Украине погиб финский боец... Мужчина скончался в конце прошлой недели", - говорится в сообщении, согласно которому это произошло в районе Кременной в ЛНР. Как пишет издание, представители ВСУ сообщили родственникам о его гибели. Мужчина был родом из Восточной Финляндии, работал в спасательной отрасли. В то же время в министерстве иностранных дел Финляндии не смогли подтвердить информацию о гибели финского гражданина, уточняется в сообщении. О гибели первого финского наемника сообщалось в июне. Ранее в среду директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231011/naemniki-1901936849.html

https://ria.ru/20231001/naemnik-1899809507.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, финляндия, ситуация в днр и лнр