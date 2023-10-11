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МВД сообщило о нехватке ста тысяч сотрудников в ведомстве - РИА Новости, 11.10.2023
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15:12 11.10.2023 (обновлено: 18:00 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/mvd-1902035426.html
МВД сообщило о нехватке ста тысяч сотрудников в ведомстве
МВД сообщило о нехватке ста тысяч сотрудников в ведомстве - РИА Новости, 11.10.2023
МВД сообщило о нехватке ста тысяч сотрудников в ведомстве
Министерству внутренних дел не хватает около ста тысяч сотрудников, сообщила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш на... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:12
2023-10-11T18:00
общество
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерству внутренних дел не хватает около ста тысяч сотрудников, сообщила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы при рассмотрении бюджета на 2024 год. Ее цитирует "Коммерсант"."Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч — это 100 тысяч", — заявила она. По ее словам, это в основном касается строевых подразделений.Как отметила Кальбфляйш, вопрос наличия полицейского на улице строит очень остро и актуально. Она указала, что в бюджете на 2024 год не предусмотрена индексация зарплаты полицейским, что не позволяет "удовлетворить все финансовые потребности" министерства.В августе глава МВД Владимир Колокольцев назвал дефицит кадров в органах внутренних дел критическим. Он подчеркнул, что, несмотря на это, сотрудники обязаны делать все, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту прав и свобод жителей страны.
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РИА Новости
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общество, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД сообщило о нехватке ста тысяч сотрудников в ведомстве

Начальник департамента МВД заявила о нехватке ста тысяч сотрудников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерству внутренних дел не хватает около ста тысяч сотрудников, сообщила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы при рассмотрении бюджета на 2024 год. Ее цитирует "Коммерсант".
«
"Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч — это 100 тысяч", — заявила она. По ее словам, это в основном касается строевых подразделений.
Как отметила Кальбфляйш, вопрос наличия полицейского на улице строит очень остро и актуально. Она указала, что в бюджете на 2024 год не предусмотрена индексация зарплаты полицейским, что не позволяет "удовлетворить все финансовые потребности" министерства.
В августе глава МВД Владимир Колокольцев назвал дефицит кадров в органах внутренних дел критическим. Он подчеркнул, что, несмотря на это, сотрудники обязаны делать все, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту прав и свобод жителей страны.
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ОбществоВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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