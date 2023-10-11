https://ria.ru/20231011/mvd-1902035426.html
МВД сообщило о нехватке ста тысяч сотрудников в ведомстве
МВД сообщило о нехватке ста тысяч сотрудников в ведомстве - РИА Новости, 11.10.2023
МВД сообщило о нехватке ста тысяч сотрудников в ведомстве
Министерству внутренних дел не хватает около ста тысяч сотрудников, сообщила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш на... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:12
2023-10-11T15:12
2023-10-11T18:00
общество
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерству внутренних дел не хватает около ста тысяч сотрудников, сообщила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы при рассмотрении бюджета на 2024 год. Ее цитирует "Коммерсант"."Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч — это 100 тысяч", — заявила она. По ее словам, это в основном касается строевых подразделений.Как отметила Кальбфляйш, вопрос наличия полицейского на улице строит очень остро и актуально. Она указала, что в бюджете на 2024 год не предусмотрена индексация зарплаты полицейским, что не позволяет "удовлетворить все финансовые потребности" министерства.В августе глава МВД Владимир Колокольцев назвал дефицит кадров в органах внутренних дел критическим. Он подчеркнул, что, несмотря на это, сотрудники обязаны делать все, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту прав и свобод жителей страны.
https://ria.ru/20230926/opros-1898762905.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД сообщило о нехватке ста тысяч сотрудников в ведомстве
Начальник департамента МВД заявила о нехватке ста тысяч сотрудников