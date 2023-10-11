https://ria.ru/20231011/moskva-1901895271.html

В Москве задержали участника драки, после которой умер мужчина

В Москве задержали участника драки, после которой умер мужчина - РИА Новости, 11.10.2023

В Москве задержали участника драки, после которой умер мужчина

Мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы, задержан, сообщается в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T01:11

2023-10-11T01:11

2023-10-11T02:34

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

ирина волк

кемеровская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы, задержан, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Москвы."️Задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы", - говорится в сообщении. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК, где следователи начнут его допрос.Уточняется, что задержанный мужчина, уроженец Кемеровской области, был ранее судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью.Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейским понадобилось менее двух часов для задержания подозреваемого.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что четыре человека подрались на Пресненской набережной в центре Москвы, один из них скончался, полицейские ищут причастных к преступлению. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра. Прокуратура Москвы завела уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины в центре Москвы.

https://ria.ru/20231009/draka-1901397503.html

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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ирина волк, кемеровская область