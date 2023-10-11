https://ria.ru/20231011/mizulina-1902086378.html

Мизулина прокомментировала резкий отъезд Милохина в Дубай

Мизулина прокомментировала резкий отъезд Милохина в Дубай - РИА Новости, 11.10.2023

Мизулина прокомментировала резкий отъезд Милохина в Дубай

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина стала гостьей шоу "Кстати", где прокомментировала внезапный отъезд блогера и музыканта Дани Милохина в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:03

2023-10-11T18:03

2023-10-11T18:03

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина стала гостьей шоу "Кстати", где прокомментировала внезапный отъезд блогера и музыканта Дани Милохина в Дубай. Общественный деятель отметила, что "не очень поняла эту ситуацию". "А что такого страшного? Мог бы здесь остаться. Ну прийти в военкомат. Может быть, его бы и не призвали, или призвали послужить срочную службу где-нибудь в библиотеке. Поэтому я не очень поняла такую реакцию, и то, что он обратно уехал очень быстро", — сказала Мизулина.В сентябре Даня Милохин впервые за долгое время вернулся из Дубая в Россию, о чем стало известно из соцсетей. Позже Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать тиктокера в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы.Музыкант из-за страха оперативно улетел в ОАЭ. Затем источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, дубай, анапа, даня милохин