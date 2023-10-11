https://ria.ru/20231011/mikrozaym-1902129553.html

В Госдуму внесли проект об увеличении микрозайма для предпринимателей

В Госдуму внесли проект об увеличении микрозайма для предпринимателей - РИА Новости, 11.10.2023

В Госдуму внесли проект об увеличении микрозайма для предпринимателей

Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера микрозаймов, выдаваемых предпринимателям микрофинансовыми... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T20:58

2023-10-11T20:58

2023-10-11T20:58

экономика

краснодарский край

госдума рф

микрозаймы

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера микрозаймов, выдаваемых предпринимателям микрофинансовыми организациями (МФО) и микрокредитными компаниями, до 7 миллионов рублей с 5 миллионов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ увеличивает максимальный размер микрозаймов, выдаваемых микрофинансовыми организациями юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) с 5 миллионов до 7 миллионов рублей, а выдаваемых микрокредитными компаниями самозанятым гражданам - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 12 закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Они подготовлены в связи с обращениями предпринимателей в адрес депутатов заксобрания и органов исполнительной Краснодарского края власти, а также органов местного самоуправления. Принятие нового закона "позволит более эффективно создавать благоприятные условия для осуществления деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам", считают разработчики.

https://ria.ru/20231001/kredity-1899689935.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, госдума рф, микрозаймы