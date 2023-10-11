https://ria.ru/20231011/mikrozaym-1902129553.html
В Госдуму внесли проект об увеличении микрозайма для предпринимателей
В Госдуму внесли проект об увеличении микрозайма для предпринимателей - РИА Новости, 11.10.2023
В Госдуму внесли проект об увеличении микрозайма для предпринимателей
Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера микрозаймов, выдаваемых предпринимателям микрофинансовыми... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T20:58
2023-10-11T20:58
2023-10-11T20:58
экономика
краснодарский край
госдума рф
микрозаймы
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера микрозаймов, выдаваемых предпринимателям микрофинансовыми организациями (МФО) и микрокредитными компаниями, до 7 миллионов рублей с 5 миллионов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ увеличивает максимальный размер микрозаймов, выдаваемых микрофинансовыми организациями юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) с 5 миллионов до 7 миллионов рублей, а выдаваемых микрокредитными компаниями самозанятым гражданам - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 12 закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Они подготовлены в связи с обращениями предпринимателей в адрес депутатов заксобрания и органов исполнительной Краснодарского края власти, а также органов местного самоуправления. Принятие нового закона "позволит более эффективно создавать благоприятные условия для осуществления деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам", считают разработчики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, госдума рф, микрозаймы
Экономика, Краснодарский край, Госдума РФ, Микрозаймы
В Госдуму внесли проект об увеличении микрозайма для предпринимателей
В ГД внесли проект об увеличении микрозайма для предпринимателей до 7 млн рублей
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера микрозаймов, выдаваемых предпринимателям микрофинансовыми организациями (МФО) и микрокредитными компаниями, до 7 миллионов рублей с 5 миллионов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ увеличивает максимальный размер микрозаймов, выдаваемых микрофинансовыми организациями юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) с 5 миллионов до 7 миллионов рублей, а выдаваемых микрокредитными компаниями самозанятым гражданам - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Соответствующие изменения вносятся в статью 12 закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Они подготовлены в связи с обращениями предпринимателей в адрес депутатов заксобрания и органов исполнительной Краснодарского края власти, а также органов местного самоуправления.
Принятие нового закона "позволит более эффективно создавать благоприятные условия для осуществления деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам", считают разработчики.
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