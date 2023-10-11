https://ria.ru/20231011/metro-1902055531.html

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили - РИА Новости, 11.10.2023

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:14

2023-10-11T16:14

2023-10-11T16:28

происшествия

москва

сергей собянин

московский метрополитен

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график. Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку", - написал Собянин. Как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, проведены все необходимые ремонтно-восстановительные работы. "В настоящее время на компенсационном маршруте вдоль участка работает более 100 автобусов с остановками у станций метро по пути: Дубровка, Кожуховская, Печатники, Волжская и Люблино. На маршруте соблюдаются минимальные интервалы — до 3 минут", - говорится в сообщении.Также отмечается, что можно получить справку об опоздании, либо оперативно в электронном виде на сайте метро, либо именную в бумажном виде. В последнем случае оставить заявку можно через чат-бот "Александра" или позвонить по телефону 3210. "Именную справку сделают максимум за 3 рабочих дня. Сообщение о готовности придет на электронную почту. Забрать её нужно лично в сервис-центрах "Московский транспорт"", - говорится в сообщении.Ранее Собянин сообщил, что на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, это произошло около 10.30. Пять человек пострадали в инциденте, все они госпитализированы, у машиниста травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20231011/metro-1901946899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, сергей собянин, московский метрополитен