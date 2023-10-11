https://ria.ru/20231011/metro-1902055531.html
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили - РИА Новости, 11.10.2023
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:14
2023-10-11T16:14
2023-10-11T16:28
происшествия
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сергей собянин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график. Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку", - написал Собянин. Как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, проведены все необходимые ремонтно-восстановительные работы. "В настоящее время на компенсационном маршруте вдоль участка работает более 100 автобусов с остановками у станций метро по пути: Дубровка, Кожуховская, Печатники, Волжская и Люблино. На маршруте соблюдаются минимальные интервалы — до 3 минут", - говорится в сообщении.Также отмечается, что можно получить справку об опоздании, либо оперативно в электронном виде на сайте метро, либо именную в бумажном виде. В последнем случае оставить заявку можно через чат-бот "Александра" или позвонить по телефону 3210. "Именную справку сделают максимум за 3 рабочих дня. Сообщение о готовности придет на электронную почту. Забрать её нужно лично в сервис-центрах "Московский транспорт"", - говорится в сообщении.Ранее Собянин сообщил, что на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, это произошло около 10.30. Пять человек пострадали в инциденте, все они госпитализированы, у машиниста травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей собянин, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Московский метрополитен
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили
Собянин: движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью ввели в график
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале
.
"Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график. Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку", - написал Собянин.
Столкновение поездов в московском метро
На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.
1 из 9
По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.
2 из 9
Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.
3 из 9
Всех пострадавших госпитализировали.
4 из 9
Им оказывается необходимая помощь.
5 из 9
Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".
6 из 9
Между станциями запустили компенсационные автобусы.
7 из 9
Над восстановлением движения работают все службы мосметро.
8 из 9
Причины произошедшего установит специальная комиссия.
9 из 9
На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.
1 из 9
По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.
2 из 9
Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.
3 из 9
Всех пострадавших госпитализировали.
4 из 9
Им оказывается необходимая помощь.
5 из 9
Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".
6 из 9
Между станциями запустили компенсационные автобусы.
7 из 9
Над восстановлением движения работают все службы мосметро.
8 из 9
Причины произошедшего установит специальная комиссия.
9 из 9
Как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, проведены все необходимые ремонтно-восстановительные работы. "В настоящее время на компенсационном маршруте вдоль участка работает более 100 автобусов с остановками у станций метро по пути: Дубровка, Кожуховская, Печатники, Волжская и Люблино. На маршруте соблюдаются минимальные интервалы — до 3 минут", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что можно получить справку об опоздании, либо оперативно в электронном виде на сайте метро, либо именную в бумажном виде. В последнем случае оставить заявку можно через чат-бот "Александра" или позвонить по телефону 3210. "Именную справку сделают максимум за 3 рабочих дня. Сообщение о готовности придет на электронную почту. Забрать её нужно лично в сервис-центрах "Московский транспорт"", - говорится в сообщении.
Ранее Собянин сообщил, что на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, это произошло около 10.30. Пять человек пострадали в инциденте, все они госпитализированы, у машиниста травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.
Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро