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Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили - РИА Новости, 11.10.2023
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16:14 11.10.2023 (обновлено: 16:28 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/metro-1902055531.html
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили - РИА Новости, 11.10.2023
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:14
2023-10-11T16:28
происшествия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график. Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку", - написал Собянин. Как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, проведены все необходимые ремонтно-восстановительные работы. "В настоящее время на компенсационном маршруте вдоль участка работает более 100 автобусов с остановками у станций метро по пути: Дубровка, Кожуховская, Печатники, Волжская и Люблино. На маршруте соблюдаются минимальные интервалы — до 3 минут", - говорится в сообщении.Также отмечается, что можно получить справку об опоздании, либо оперативно в электронном виде на сайте метро, либо именную в бумажном виде. В последнем случае оставить заявку можно через чат-бот "Александра" или позвонить по телефону 3210. "Именную справку сделают максимум за 3 рабочих дня. Сообщение о готовности придет на электронную почту. Забрать её нужно лично в сервис-центрах "Московский транспорт"", - говорится в сообщении.Ранее Собянин сообщил, что на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, это произошло около 10.30. Пять человек пострадали в инциденте, все они госпитализированы, у машиниста травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20231011/metro-1901946899.html
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происшествия, москва, сергей собянин, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Московский метрополитен
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановили

Собянин: движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью ввели в график

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтанция "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена
Станция Физтех Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Станция "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено, введено в график после столкновения двух поездов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график. Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку", - написал Собянин.
Столкновение поездов в московском метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.

Сотрудники московского метрополитена на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 9
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.

© РИА Новости / МЧС РФ
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3 из 9
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Всех пострадавших госпитализировали.

Штаб сотрудников противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Всех пострадавших госпитализировали.

© РИА Новости / МЧС РФ
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4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Им оказывается необходимая помощь.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ, полиции и скорой медицинской помощи на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Им оказывается необходимая помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 9
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".

Работа сотрудников противопожарной службы МЧС РФ и сотрудников скорой медицинской помощи на месте происшествия на платформе станции метро Печатники в Москве

Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".

© РИА Новости / МЧС РФ
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Между станциями запустили компенсационные автобусы.

Мобильный ситуационно-аналитический центр аварийно-спасательной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Между станциями запустили компенсационные автобусы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Над восстановлением движения работают все службы мосметро.

Сотрудник полиции на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Над восстановлением движения работают все службы мосметро.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Люди в бесплатном автобусе КМ у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 9

На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 9

По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 9

Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 9

Всех пострадавших госпитализировали.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 9

Им оказывается необходимая помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 9

Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 9

Между станциями запустили компенсационные автобусы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

Над восстановлением движения работают все службы мосметро.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, проведены все необходимые ремонтно-восстановительные работы. "В настоящее время на компенсационном маршруте вдоль участка работает более 100 автобусов с остановками у станций метро по пути: Дубровка, Кожуховская, Печатники, Волжская и Люблино. На маршруте соблюдаются минимальные интервалы — до 3 минут", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что можно получить справку об опоздании, либо оперативно в электронном виде на сайте метро, либо именную в бумажном виде. В последнем случае оставить заявку можно через чат-бот "Александра" или позвонить по телефону 3210. "Именную справку сделают максимум за 3 рабочих дня. Сообщение о готовности придет на электронную почту. Забрать её нужно лично в сервис-центрах "Московский транспорт"", - говорится в сообщении.
Ранее Собянин сообщил, что на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, это произошло около 10.30. Пять человек пострадали в инциденте, все они госпитализированы, у машиниста травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве. 11 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро
Вчера, 11:04
 
ПроисшествияМоскваСергей СобянинМосковский метрополитен
 
 
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