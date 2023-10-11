https://ria.ru/20231011/metro-1902002145.html

Дептранс назвал причину столкновения поездов в московском метро

Дептранс назвал причину столкновения поездов в московском метро - РИА Новости, 11.10.2023

Дептранс назвал причину столкновения поездов в московском метро

Поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро из-за ошибки машиниста, сообщил департамент транспорта правительства Москвы в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:30

2023-10-11T13:30

2023-10-11T14:47

департамент транспорта г. москвы

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро из-за ошибки машиниста, сообщил департамент транспорта правительства Москвы в Telegram-канале."Определена причина наката поезда на станции метро "Печатники" — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров", — приводятся в публикации слова руководителя Московского метрополитена Виктора Козловского.Машинист поезда подтвердил, что совершил серьезную ошибку. При этом, как отметили в дептрансе, его стаж составляет более 20 лет, включая инструкторскую и ревизорскую работу. В результате столкновения мужчина сломал ногу, ему помогают врачи. Всего к медикам обратились четыре человека, их жизни и здоровью ничего не угрожает.В ведомстве добавили, что пока на станции продолжаются восстановительные работы. Движение на этом участке салатовой ветки метрополитена запустят в ближайшие несколько часов. Пока для пассажиров организованы автобусные перевозки до ближайшей работающей станции.

https://ria.ru/20231011/metro-1902001479.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели пытаются расцепить смятые составы на станции метро "Печатники" Спасатели пытаются расцепить смятые из-за столкновения составы метро на станции «Печатники» 2023-10-11T13:30 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

департамент транспорта г. москвы, происшествия, московский метрополитен