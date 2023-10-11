https://ria.ru/20231011/metro-1902002145.html
Дептранс назвал причину столкновения поездов в московском метро
Дептранс назвал причину столкновения поездов в московском метро - РИА Новости, 11.10.2023
Дептранс назвал причину столкновения поездов в московском метро
Поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро из-за ошибки машиниста, сообщил департамент транспорта правительства Москвы в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:30
2023-10-11T13:30
2023-10-11T14:47
департамент транспорта г. москвы
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро из-за ошибки машиниста, сообщил департамент транспорта правительства Москвы в Telegram-канале."Определена причина наката поезда на станции метро "Печатники" — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров", — приводятся в публикации слова руководителя Московского метрополитена Виктора Козловского.Машинист поезда подтвердил, что совершил серьезную ошибку. При этом, как отметили в дептрансе, его стаж составляет более 20 лет, включая инструкторскую и ревизорскую работу. В результате столкновения мужчина сломал ногу, ему помогают врачи. Всего к медикам обратились четыре человека, их жизни и здоровью ничего не угрожает.В ведомстве добавили, что пока на станции продолжаются восстановительные работы. Движение на этом участке салатовой ветки метрополитена запустят в ближайшие несколько часов. Пока для пассажиров организованы автобусные перевозки до ближайшей работающей станции.
https://ria.ru/20231011/metro-1902001479.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасатели пытаются расцепить смятые составы на станции метро "Печатники"
Спасатели пытаются расцепить смятые из-за столкновения составы метро на станции «Печатники»
2023-10-11T13:30
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент транспорта г. москвы, происшествия, московский метрополитен
Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия, Московский метрополитен
Дептранс назвал причину столкновения поездов в московском метро
Дептранс: поезда в метро Москвы столкнулись из-за неверного решения машиниста
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро из-за ошибки машиниста, сообщил департамент транспорта правительства Москвы в Telegram-канале
.
«
"Определена причина наката поезда на станции метро "Печатники" — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров", — приводятся в публикации слова руководителя Московского метрополитена Виктора Козловского.
Машинист поезда подтвердил, что совершил серьезную ошибку. При этом, как отметили в дептрансе, его стаж составляет более 20 лет, включая инструкторскую и ревизорскую работу.
В результате столкновения мужчина сломал ногу, ему помогают врачи. Всего к медикам обратились четыре человека, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В ведомстве добавили, что пока на станции продолжаются восстановительные работы. Движение на этом участке салатовой ветки метрополитена запустят в ближайшие несколько часов. Пока для пассажиров организованы автобусные перевозки до ближайшей работающей станции.
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