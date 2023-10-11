Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при ЧП в Московском метро выросло до трех человек - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 11.10.2023 (обновлено: 12:01 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/metro-1901969490.html
Число пострадавших при ЧП в Московском метро выросло до трех человек
Число пострадавших при ЧП в Московском метро выросло до трех человек - РИА Новости, 11.10.2023
Число пострадавших при ЧП в Московском метро выросло до трех человек
Три человека пострадали при столкновении двух поездов на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:58
2023-10-11T12:01
москва
происшествия
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901951882_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_ac124ffe563805a94341800fbafae45a.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении двух поездов на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По уточненной информации, пострадали трое: машинист поезда и два пассажира", - сказал собеседник агентства.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда.
https://ria.ru/20231011/metro-1901961319.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901951882_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b142fec7afdd0887e29a37031ddf1f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, сергей собянин
Москва, Происшествия, Сергей Собянин
Число пострадавших при ЧП в Московском метро выросло до трех человек

Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до трех

© Фото очевидцаСтолкновение поездов на станции метро Печатники
Столкновение поездов на станции метро Печатники
© Фото очевидца
Столкновение поездов на станции метро Печатники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении двух поездов на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По уточненной информации, пострадали трое: машинист поезда и два пассажира", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда.
Сотрудник полиции на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве. 11 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро
Вчера, 11:36
 
МоскваПроисшествияСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала