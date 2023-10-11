https://ria.ru/20231011/metro-1901969490.html

Число пострадавших при ЧП в Московском метро выросло до трех человек

Число пострадавших при ЧП в Московском метро выросло до трех человек - РИА Новости, 11.10.2023

Число пострадавших при ЧП в Московском метро выросло до трех человек

Три человека пострадали при столкновении двух поездов на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:58

2023-10-11T11:58

2023-10-11T12:01

москва

происшествия

сергей собянин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении двух поездов на станции метро "Печатники" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По уточненной информации, пострадали трое: машинист поезда и два пассажира", - сказал собеседник агентства.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда.

https://ria.ru/20231011/metro-1901961319.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия, сергей собянин