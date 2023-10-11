https://ria.ru/20231011/metro-1901946899.html

Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро

Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро - РИА Новости, 11.10.2023

Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро

Движение по "салатовой" ветке метро, где столкнулись два поезда, будет запущено в ближайшие несколько часов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:04

2023-10-11T11:04

2023-10-11T12:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Движение по "салатовой" ветке метро, где столкнулись два поезда, будет запущено в ближайшие несколько часов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Он добавил, что серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда."Сегодня в 10.30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь", - сообщил Собянин.Он отметил, что всем будет оказана необходимая помощь и поддержка."Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов", - написал Собянин.

https://ria.ru/20230928/metro-1899257061.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва