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Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро - РИА Новости, 11.10.2023
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11:04 11.10.2023 (обновлено: 12:15 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/metro-1901946899.html
Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро
Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро - РИА Новости, 11.10.2023
Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро
Движение по "салатовой" ветке метро, где столкнулись два поезда, будет запущено в ближайшие несколько часов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:04
2023-10-11T12:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Движение по "салатовой" ветке метро, где столкнулись два поезда, будет запущено в ближайшие несколько часов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Он добавил, что серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда."Сегодня в 10.30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь", - сообщил Собянин.Он отметил, что всем будет оказана необходимая помощь и поддержка."Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов", - написал Собянин.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро

Собянин: движение на салатовой ветке метро запустят через несколько часов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве. 11 октября 2023
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве. 11 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве. 11 октября 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Движение по "салатовой" ветке метро, где столкнулись два поезда, будет запущено в ближайшие несколько часов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда.
"Сегодня в 10.30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь", - сообщил Собянин.
Он отметил, что всем будет оказана необходимая помощь и поддержка.
"Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов", - написал Собянин.
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