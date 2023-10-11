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Три медика из Палестины погибли при ударе Израиля по машине скорой помощи - РИА Новости, 11.10.2023
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14:52 11.10.2023 (обновлено: 14:58 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/mediki-1902028429.html
Три медика из Палестины погибли при ударе Израиля по машине скорой помощи
Три медика из Палестины погибли при ударе Израиля по машине скорой помощи - РИА Новости, 11.10.2023
Три медика из Палестины погибли при ударе Израиля по машине скорой помощи
Трое медиков из палестинского Красного полумесяца погибли в результате израильского удара по машине скорой помощи в секторе Газа, сообщает организация. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:52
2023-10-11T14:58
в мире
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
биньямин нетаньяху
хамас
красный полумесяц
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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Трое медиков из палестинского Красного полумесяца погибли в результате израильского удара по машине скорой помощи в секторе Газа, сообщает организация."Силы оккупации (Израиля - ред.) недавно нанесли прямой удар по машине скорой помощи Палестинского общества Красного полумесяца в провинции Северная Газа, в результате погибли трое медиков", - говорится в заявлении палестинского Красного полумесяца.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/palestina-1901926145.html
https://ria.ru/20231011/udar-1901937768.html
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, биньямин нетаньяху, хамас, красный полумесяц, исмаил хания, исраэль кац, оон
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Красный полумесяц, Исмаил Хания, Исраэль Кац, ООН
Три медика из Палестины погибли при ударе Израиля по машине скорой помощи

Три медика из Палестины погибли при ударе Израиля по машине скорой помощи в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСгоревшие автомобили
Сгоревшие автомобили - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Сгоревшие автомобили. Архивное фото
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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Трое медиков из палестинского Красного полумесяца погибли в результате израильского удара по машине скорой помощи в секторе Газа, сообщает организация.
«
"Силы оккупации (Израиля - ред.) недавно нанесли прямой удар по машине скорой помощи Палестинского общества Красного полумесяца в провинции Северная Газа, в результате погибли трое медиков", - говорится в заявлении палестинского Красного полумесяца.
Руины мечети Ясин в городе Газа, разрушенном израильским авиаударом - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа
Вчера, 09:54
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Последствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом
Вчера, 10:44
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Боррель: почти все главы МИД ЕС поддержали продолжение помощи Палестине
10 октября, 20:35
 
В миреПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияБиньямин НетаньяхуХамасКрасный полумесяцИсмаил ХанияИсраэль КацООН
 
 
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