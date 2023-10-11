https://ria.ru/20231011/master-klass-1902015692.html

Мастер-класс по экспорту проведут для женщин на форуме "Сделано в России"

Мастер-класс по экспорту проведут для женщин на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 11.10.2023

Мастер-класс по экспорту проведут для женщин на форуме "Сделано в России"

Школа экспорта РЭЦ проведет мастер-класс по программе "Женское дело" на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 20 октября, сообщает Российский... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:19

2023-10-11T14:19

2023-10-11T14:19

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ проведет мастер-класс по программе "Женское дело" на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 20 октября, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."Мастер-класс ориентирован на женщин-предпринимателей и руководителей компаний, начинающих или развивающих свою экспортную деятельность. В ходе мероприятия участники на практических упражнениях проработают вопросы налогообложения, ценообразования и финансового планирования при экспорте", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что в 2023 году индекс женской деловой активности в России достиг исторического максимума - 73,7, по данным аналитического центра НАФИ. Около 40% предприятий малого и среднего бизнеса возглавляют женщины, и такие компании все чаще выходят на международный уровень. Отвечая на актуальный запрос, Школа экспорта совместно с Российским экспортным центром и другими партнерами разработала образовательную программу "Женское дело"."Программа "Женское дело" разделена на два тематических блока: первый посвящен финансовой составляющей деятельности компаний, а второй больше акцентирован на реализации экспортных проектов на предприятии. Дальше это вырастет в полноценный дистанционный курс и учебное пособие. Мы верим, что программа окажется востребованной и вдохновит предпринимательниц на масштабирование бизнеса", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.В разработке программы участвовали эксперты Центрального банка, Корпорации МСП и Министерства экономического развития России. В ней подробно рассматриваются вопросы, связанные с управлением финансами, бухгалтерским учетом, налогообложением, государственной финансовой поддержкой на внутреннем рынке, а также в процессе выхода на новые зарубежные направления. Авторы обещают откровенный разговор "без купюр".Мастер-класс Школы экспорта РЭЦ по программе "Женское дело" состоится на главном экспортном форуме страны 20 октября 2023 года в Зале D МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.Время всех мероприятий главного экспортного форума страны можно уточнить на сайте в разделе "Программа", также на сайте можно зарегистрироваться на мероприятия.

https://ria.ru/20230824/rets-1891931046.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии"