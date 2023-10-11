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"Будет война". Илон Маск дал мрачный прогноз для ЕС - РИА Новости, 11.10.2023
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01:50 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/mask-1901896538.html
"Будет война". Илон Маск дал мрачный прогноз для ЕС
"Будет война". Илон Маск дал мрачный прогноз для ЕС - РИА Новости, 11.10.2023
"Будет война". Илон Маск дал мрачный прогноз для ЕС
Современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной, к такому выводу пришел американский... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T01:50
2023-10-11T01:50
в мире
европа
илон маск
евросоюз
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной, к такому выводу пришел американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.Так он отреагировал на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран, которые, по его словам, не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и "демонизируют" тех политиков, которые против этого выступают."Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — заявил Маск.Ранее министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман назвала нелегальную миграцию главной угрозой для Запада, заявив, что мультикультурализм в Европе провалился, потому что позволил мигрантам попасть в европейское общество и жить в нем "параллельной жизнью".
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в мире, европа, илон маск, евросоюз
В мире, Европа, Илон Маск, Евросоюз
"Будет война". Илон Маск дал мрачный прогноз для ЕС

Илон Маск: нынешняя миграционная политика ЕС делает гражданскую войну неизбежной

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной, к такому выводу пришел американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
Так он отреагировал на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран, которые, по его словам, не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и "демонизируют" тех политиков, которые против этого выступают.
«
"Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — заявил Маск.
Ранее министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман назвала нелегальную миграцию главной угрозой для Запада, заявив, что мультикультурализм в Европе провалился, потому что позволил мигрантам попасть в европейское общество и жить в нем "параллельной жизнью".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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00:08
 
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