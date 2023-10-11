https://ria.ru/20231011/mask-1901896538.html

"Будет война". Илон Маск дал мрачный прогноз для ЕС

"Будет война". Илон Маск дал мрачный прогноз для ЕС - РИА Новости, 11.10.2023

"Будет война". Илон Маск дал мрачный прогноз для ЕС

Современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной, к такому выводу пришел американский... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T01:50

2023-10-11T01:50

2023-10-11T01:50

в мире

европа

илон маск

евросоюз

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной, к такому выводу пришел американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.Так он отреагировал на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран, которые, по его словам, не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и "демонизируют" тех политиков, которые против этого выступают."Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — заявил Маск.Ранее министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман назвала нелегальную миграцию главной угрозой для Запада, заявив, что мультикультурализм в Европе провалился, потому что позволил мигрантам попасть в европейское общество и жить в нем "параллельной жизнью".

https://ria.ru/20231011/mask-1901891507.html

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в мире, европа, илон маск, евросоюз