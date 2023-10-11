Маск ответил на письмо ЕК о "дезинформации" по конфликту в Израиле
Маск попросил Еврокомиссию привести примеры дезинформации сети X об Израиле
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ответил еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону на его письмо о "незаконном контенте и дезинформации" по поводу израильско-палестинского конфликта, которые якобы распространяет соцсеть X .
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"Наша политика такова, что все является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, ЕС поддерживает. Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть", - написал предприниматель со своего официального аккаунта в X в комментариях к письму еврокомиссара.
Маск попросил также перечислить в X нарушения, на которые "намекает" Бретон, чтобы "публика могла увидеть их", и добавил по-французски "большое спасибо".
В письме Бретона, по данным агентства Франс Пресс, содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.