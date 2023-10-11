https://ria.ru/20231011/mamisonm-1902010185.html

В развитие курорта "Мамисон" в Осетии вложат более 13 миллиардов рублей

В развитие курорта "Мамисон" в Осетии вложат более 13 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.10.2023

В развитие курорта "Мамисон" в Осетии вложат более 13 миллиардов рублей

Новый всесезонный курорт "Мамисон", строящийся в Северной Осетии, сможет принимать более 340 тысяч туристов в год, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:07

2023-10-11T14:07

2023-10-11T14:07

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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Новый всесезонный курорт "Мамисон", строящийся в Северной Осетии, сможет принимать более 340 тысяч туристов в год, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора корпорации "Кавказ.РФ" Николай Гончаров. "Ожидается, что ежегодно курорт "Мамисон" будет принимать более 340 тысяч туристов", – сказал Гончаров в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий". По его словам, в настоящее время на территории курорта ("Мамисон" - ред.) зарегистрировано четыре резидента, которые проинвестируют более 13 миллиардов рублей и создадут свыше 2,6 тысячи мест размещений на территории курорта.Гончаров добавил, что эти объекты размещения будут возведены уже к 2026 году. При этом, по его словам, корпорация планирует увеличить количество мест для проживания гостей курорта к 2030 году почти до трех тысяч.Он отметил, что строительство сейчас идет очень активно. "Уже совсем скоро курорт "Мамисон" станет одной из главных точек притяжения в Северной Осетии. Ожидается, что уже в следующем году он примет первых гостей", – рассказал замглавы корпорации. Гончаров уточнил, что в настоящее время на территории курорта ведется строительство двух канатных дорог длиной пять километров, а также проектируются горнолыжные трассы протяженностью 20 километров различных уровней сложности. "К 2030 году планируется в два раза увеличить протяженность горнолыжных трасс и построить еще три канатные дороги", – добавил Гончаров. "Мамисон" – строящийся курорт в Алагирском районе Северной Осетии под управлением корпорации "Кавказ.РФ". Строительные работы на курорте начались в 2022 году, первые объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2024-2025 годах. Курирует строительство "Мамисона" Минэкономразвития РФ.

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