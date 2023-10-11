https://ria.ru/20231011/magate-1901924313.html

МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке

МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023

МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке

В МАГАТЭ обеспокоены возможным повышением ядерных рисков на фоне палестино-израильской эскалации, при обстреле ядерного объекта эффект будет сравним со взрывом... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:43

2023-10-11T09:43

2023-10-11T10:00

в мире

магатэ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В МАГАТЭ обеспокоены возможным повышением ядерных рисков на фоне палестино-израильской эскалации, при обстреле ядерного объекта эффект будет сравним со взрывом "грязной бомбы", заявил РИА Новости замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков."То, что он беспокоит, это 100% беспокоит… Ничего хорошего нет. Естественно, когда подвергаются обстрелам ядерные объекты - это большие риски для "грязной бомбы". Достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива", - сказал Чудаков на полях Российской энергетической недели, отвечая на вопрос об обеспокоенности МАГАТЭ ядерными рисками в контексте палестино-израильской эскалации.Он уточнил, что речь идет об исследовательских ректорах.

https://ria.ru/20231011/voennye-1901920546.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, магатэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль