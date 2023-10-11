Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 11.10.2023 (обновлено: 10:00 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/magate-1901924313.html
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке
В МАГАТЭ обеспокоены возможным повышением ядерных рисков на фоне палестино-израильской эскалации, при обстреле ядерного объекта эффект будет сравним со взрывом... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:43
2023-10-11T10:00
в мире
магатэ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901907974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad27d00b7af0d3484db7c6bbcaa1dbe5.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В МАГАТЭ обеспокоены возможным повышением ядерных рисков на фоне палестино-израильской эскалации, при обстреле ядерного объекта эффект будет сравним со взрывом "грязной бомбы", заявил РИА Новости замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков."То, что он беспокоит, это 100% беспокоит… Ничего хорошего нет. Естественно, когда подвергаются обстрелам ядерные объекты - это большие риски для "грязной бомбы". Достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива", - сказал Чудаков на полях Российской энергетической недели, отвечая на вопрос об обеспокоенности МАГАТЭ ядерными рисками в контексте палестино-израильской эскалации.Он уточнил, что речь идет об исследовательских ректорах.
https://ria.ru/20231011/voennye-1901920546.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901907974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c6318ed2ed34ab85f45655ebd74c021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, магатэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, МАГАТЭ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке

МАГАТЭ обеспокоено повышением ядерных рисков из-за эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Hassan EslaiahЖитель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов
Житель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiah
Житель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В МАГАТЭ обеспокоены возможным повышением ядерных рисков на фоне палестино-израильской эскалации, при обстреле ядерного объекта эффект будет сравним со взрывом "грязной бомбы", заявил РИА Новости замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.
"То, что он беспокоит, это 100% беспокоит… Ничего хорошего нет. Естественно, когда подвергаются обстрелам ядерные объекты - это большие риски для "грязной бомбы". Достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива", - сказал Чудаков на полях Российской энергетической недели, отвечая на вопрос об обеспокоенности МАГАТЭ ядерными рисками в контексте палестино-израильской эскалации.
Он уточнил, что речь идет об исследовательских ректорах.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
США вывезли из Израиля военных после начала операции ХАМАС, пишут СМИ
Вчера, 09:10
 
В миреМАГАТЭОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала