https://ria.ru/20231011/magate-1901924313.html
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке
В МАГАТЭ обеспокоены возможным повышением ядерных рисков на фоне палестино-израильской эскалации, при обстреле ядерного объекта эффект будет сравним со взрывом... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:43
2023-10-11T09:43
2023-10-11T10:00
в мире
магатэ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В МАГАТЭ обеспокоены возможным повышением ядерных рисков на фоне палестино-израильской эскалации, при обстреле ядерного объекта эффект будет сравним со взрывом "грязной бомбы", заявил РИА Новости замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков."То, что он беспокоит, это 100% беспокоит… Ничего хорошего нет. Естественно, когда подвергаются обстрелам ядерные объекты - это большие риски для "грязной бомбы". Достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива", - сказал Чудаков на полях Российской энергетической недели, отвечая на вопрос об обеспокоенности МАГАТЭ ядерными рисками в контексте палестино-израильской эскалации.Он уточнил, что речь идет об исследовательских ректорах.
https://ria.ru/20231011/voennye-1901920546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, МАГАТЭ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке
МАГАТЭ обеспокоено повышением ядерных рисков из-за эскалации на Ближнем Востоке