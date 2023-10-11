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Делегат России: агрессивная линия Запада вызвала войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023
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18:45 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/liniya-1902106274.html
Делегат России: агрессивная линия Запада вызвала войну на Ближнем Востоке
Делегат России: агрессивная линия Запада вызвала войну на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023
Делегат России: агрессивная линия Запада вызвала войну на Ближнем Востоке
Москва связывает нынешнюю эскалацию обстановки на Ближнем Востоке с фактическим блокированием Западом работы ближневосточного "квартета" международных... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:45
2023-10-11T18:45
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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Москва связывает нынешнюю эскалацию обстановки на Ближнем Востоке с фактическим блокированием Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН, считает член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Агрессивная узкокорыстная линия западного меньшинства уже привела к "переливу" нестабильности в Азиатско-Тихоокеанский регион, а теперь спровоцировала беспрецедентное кровопролитие на Ближнем Востоке. Нынешнюю эскалацию обстановки в этом регионе связываем не только с хроническим невыполнением соответствующих резолюций ООН и её Совета Безопасности, но и с фактическим блокированием Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - сказала Жданова, выступая в среду на 1047-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Представитель делегации РФ добавила, что Москва считает необходимым вывод из тупика международных посреднических усилий. "Поддерживаем плотный контакт со всеми сторонами палестино-израильского конфликта. Призываем к немедленному прекращению огня и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса на известной правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и живущего в мире с Израилем", - отметила Жданова. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/izrail-1902103546.html
https://ria.ru/20231011/zalozhniki-1902101545.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, евросоюз, исмаил хания, россия, сша, исраэль кац
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Евросоюз, Исмаил Хания, Россия, США, Исраэль Кац
Делегат России: агрессивная линия Запада вызвала войну на Ближнем Востоке

Жданова: агрессивная линия Запада вызвала кровопролитие на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоронка с фрагментами снаряда в жилом квартале Ашкелона, пострадавшем от обстрела группировкой ХАМАС
Воронка с фрагментами снаряда в жилом квартале Ашкелона, пострадавшем от обстрела группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Воронка с фрагментами снаряда в жилом квартале Ашкелона, пострадавшем от обстрела группировкой ХАМАС
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ВЕНА, 11 окт - РИА Новости. Москва связывает нынешнюю эскалацию обстановки на Ближнем Востоке с фактическим блокированием Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН, считает член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«
"Агрессивная узкокорыстная линия западного меньшинства уже привела к "переливу" нестабильности в Азиатско-Тихоокеанский регион, а теперь спровоцировала беспрецедентное кровопролитие на Ближнем Востоке. Нынешнюю эскалацию обстановки в этом регионе связываем не только с хроническим невыполнением соответствующих резолюций ООН и её Совета Безопасности, но и с фактическим блокированием Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - сказала Жданова, выступая в среду на 1047-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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Представитель делегации РФ добавила, что Москва считает необходимым вывод из тупика международных посреднических усилий.
«
"Поддерживаем плотный контакт со всеми сторонами палестино-израильского конфликта. Призываем к немедленному прекращению огня и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса на известной правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и живущего в мире с Израилем", - отметила Жданова.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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