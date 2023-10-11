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Средства "Круга добра" могут направить на высокотехнологическое лечение - РИА Новости, 11.10.2023
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10:23 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/lechenie-1901933253.html
Средства "Круга добра" могут направить на высокотехнологическое лечение
Средства "Круга добра" могут направить на высокотехнологическое лечение - РИА Новости, 11.10.2023
Средства "Круга добра" могут направить на высокотехнологическое лечение
Средства фонда "Круг добра" могут начать использовать на дорогостоящее высокотехнологическое лечение пациентов, в том числе по кардиологическому и... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:23
2023-10-11T10:23
общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средства фонда "Круг добра" могут начать использовать на дорогостоящее высокотехнологическое лечение пациентов, в том числе по кардиологическому и ортопедическому профилю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Формируя проект программы государственных гарантий, учли необходимость вовлечения средств "Круга добра" на дорогостоящие методы лечения. Они сегодня востребованы. В основном, это кардиологический профиль, ортопедический профиль и ряд других заболеваний, которые требуют высокотехнологичных методов помощи, дорогостоящих имплантов и длительного времени выхаживания этой категории пациентов", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что фонд "Круг добра" уже расширял свои полномочия, в том числе теперь там закупаются препараты по программе "14 высокозатратным назологий", а также для детей с гепатитом С.
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общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, фонд "круг добра"
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Фонд "Круг добра"
Средства "Круга добра" могут направить на высокотехнологическое лечение

Мурашко: средства "Круга добра" могут начать использовать на дорогое лечение

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средства фонда "Круг добра" могут начать использовать на дорогостоящее высокотехнологическое лечение пациентов, в том числе по кардиологическому и ортопедическому профилю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Формируя проект программы государственных гарантий, учли необходимость вовлечения средств "Круга добра" на дорогостоящие методы лечения. Они сегодня востребованы. В основном, это кардиологический профиль, ортопедический профиль и ряд других заболеваний, которые требуют высокотехнологичных методов помощи, дорогостоящих имплантов и длительного времени выхаживания этой категории пациентов", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он отметил, что фонд "Круг добра" уже расширял свои полномочия, в том числе теперь там закупаются препараты по программе "14 высокозатратным назологий", а также для детей с гепатитом С.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
"Круг добра" освободили от НДС при передаче лекарств для детей
26 июня, 10:50
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоГосдума РФФонд "Круг добра"
 
 
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