https://ria.ru/20231011/lechenie-1901933253.html

Средства "Круга добра" могут направить на высокотехнологическое лечение

Средства "Круга добра" могут направить на высокотехнологическое лечение - РИА Новости, 11.10.2023

Средства "Круга добра" могут направить на высокотехнологическое лечение

Средства фонда "Круг добра" могут начать использовать на дорогостоящее высокотехнологическое лечение пациентов, в том числе по кардиологическому и... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:23

2023-10-11T10:23

2023-10-11T10:23

общество

россия

михаил мурашко

госдума рф

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средства фонда "Круг добра" могут начать использовать на дорогостоящее высокотехнологическое лечение пациентов, в том числе по кардиологическому и ортопедическому профилю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Формируя проект программы государственных гарантий, учли необходимость вовлечения средств "Круга добра" на дорогостоящие методы лечения. Они сегодня востребованы. В основном, это кардиологический профиль, ортопедический профиль и ряд других заболеваний, которые требуют высокотехнологичных методов помощи, дорогостоящих имплантов и длительного времени выхаживания этой категории пациентов", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что фонд "Круг добра" уже расширял свои полномочия, в том числе теперь там закупаются препараты по программе "14 высокозатратным назологий", а также для детей с гепатитом С.

https://ria.ru/20230626/nalogi-1880421683.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, фонд "круг добра"