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На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 11.10.2023 (обновлено: 14:46 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/krasnolimanskoe-1902017354.html
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
Российские подразделения за сутки отразили 2 атаки противника на Краснолиманском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:28
2023-10-11T14:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские подразделения за сутки отразили 2 атаки противника на Краснолиманском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.Группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах южнее Кузьмино, Червоная Диброва ЛНР и Торского ДНР."Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица Caezar производства Франции, три самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - сказали в Минобороны.* Объединение запрещено в России
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

Минобороны: российские ВС на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские подразделения за сутки отразили 2 атаки противника на Краснолиманском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах южнее Кузьмино, Червоная Диброва ЛНР и Торского ДНР.
"Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица Caezar производства Франции, три самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - сказали в Минобороны.
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