На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
Минобороны: российские ВС на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские подразделения за сутки отразили 2 атаки противника на Краснолиманском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах южнее Кузьмино, Червоная Диброва ЛНР и Торского ДНР.
"Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица Caezar производства Франции, три самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - сказали в Минобороны.
* Объединение запрещено в России