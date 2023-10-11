https://ria.ru/20231011/krasnolimanskoe-1902017354.html

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 11.10.2023

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

Российские подразделения за сутки отразили 2 атаки противника на Краснолиманском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:28

2023-10-11T14:28

2023-10-11T14:46

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские подразделения за сутки отразили 2 атаки противника на Краснолиманском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.Группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах южнее Кузьмино, Червоная Диброва ЛНР и Торского ДНР."Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица Caezar производства Франции, три самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства", - сказали в Минобороны.* Объединение запрещено в России

https://ria.ru/20231011/unichtozhenie-1901971990.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность