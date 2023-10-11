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Бочкарев: в электродепо "Столбово" начали строить административный корпус - РИА Новости, 11.10.2023
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10:54 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/korpus-1901937681.html
Бочкарев: в электродепо "Столбово" начали строить административный корпус
Бочкарев: в электродепо "Столбово" начали строить административный корпус - РИА Новости, 11.10.2023
Бочкарев: в электродепо "Столбово" начали строить административный корпус
На территории электродепо "Столбово" в новой Москве началось возведение административно-бытового корпуса, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:54
2023-10-11T10:54
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На территории электродепо "Столбово" в новой Москве началось возведение административно-бытового корпуса, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В рамках работ по созданию электродепо "Столбово" для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метро началось устройство монолитных конструкций административно-бытового корпуса, в котором разместятся эксплуатационные службы метрополитена", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, одновременно возводится корпус для ремонта и текущего обслуживания поездов. Ведется монтаж и сборка металлоконструкций его каркаса, завершается устройство ростверков. "Готовность металлоконструкций будущего здания мотодепо оценивается на 60%, также строители приступили к созданию коммуникационного коллектора для будущих внутриплощадочных инженерных сетей", – добавил Бочкарев. Кроме того, уточняется в сообщении, закончено устройство фундаментов и ведется армирование стен двух важных энергетических объектов-тягово-понизительной подстанции и поста электрической централизации. Для перегона поездов Сокольнической и Троицкой линий московского метро сооружаются три соединительные ветки, монолитные работы по которым завершены на 85%. Возводимое в новой Москве электродепо "Столбово" предназначено для обслуживания подвижного состава перспективной Троицкой и действующей Сокольнической линий метро, здесь появится 38 новых зданий и сооружений.
https://ria.ru/20231003/blagoustroystvo-1900206360.html
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: в электродепо "Столбово" начали строить административный корпус

© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы/М. ДенисоваЭлектродепо "Столбово"
Электродепо Столбово - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы/М. Денисова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На территории электродепо "Столбово" в новой Москве началось возведение административно-бытового корпуса, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В рамках работ по созданию электродепо "Столбово" для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метро началось устройство монолитных конструкций административно-бытового корпуса, в котором разместятся эксплуатационные службы метрополитена", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, одновременно возводится корпус для ремонта и текущего обслуживания поездов. Ведется монтаж и сборка металлоконструкций его каркаса, завершается устройство ростверков.
"Готовность металлоконструкций будущего здания мотодепо оценивается на 60%, также строители приступили к созданию коммуникационного коллектора для будущих внутриплощадочных инженерных сетей", – добавил Бочкарев.
Кроме того, уточняется в сообщении, закончено устройство фундаментов и ведется армирование стен двух важных энергетических объектов-тягово-понизительной подстанции и поста электрической централизации. Для перегона поездов Сокольнической и Троицкой линий московского метро сооружаются три соединительные ветки, монолитные работы по которым завершены на 85%.
Возводимое в новой Москве электродепо "Столбово" предназначено для обслуживания подвижного состава перспективной Троицкой и действующей Сокольнической линий метро, здесь появится 38 новых зданий и сооружений.
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