https://ria.ru/20231011/korpus-1901937681.html

Бочкарев: в электродепо "Столбово" начали строить административный корпус

Бочкарев: в электродепо "Столбово" начали строить административный корпус - РИА Новости, 11.10.2023

Бочкарев: в электродепо "Столбово" начали строить административный корпус

На территории электродепо "Столбово" в новой Москве началось возведение административно-бытового корпуса, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:54

2023-10-11T10:54

2023-10-11T10:54

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На территории электродепо "Столбово" в новой Москве началось возведение административно-бытового корпуса, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В рамках работ по созданию электродепо "Столбово" для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метро началось устройство монолитных конструкций административно-бытового корпуса, в котором разместятся эксплуатационные службы метрополитена", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, одновременно возводится корпус для ремонта и текущего обслуживания поездов. Ведется монтаж и сборка металлоконструкций его каркаса, завершается устройство ростверков. "Готовность металлоконструкций будущего здания мотодепо оценивается на 60%, также строители приступили к созданию коммуникационного коллектора для будущих внутриплощадочных инженерных сетей", – добавил Бочкарев. Кроме того, уточняется в сообщении, закончено устройство фундаментов и ведется армирование стен двух важных энергетических объектов-тягово-понизительной подстанции и поста электрической централизации. Для перегона поездов Сокольнической и Троицкой линий московского метро сооружаются три соединительные ветки, монолитные работы по которым завершены на 85%. Возводимое в новой Москве электродепо "Столбово" предназначено для обслуживания подвижного состава перспективной Троицкой и действующей Сокольнической линий метро, здесь появится 38 новых зданий и сооружений.

https://ria.ru/20231003/blagoustroystvo-1900206360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы