https://ria.ru/20231011/konkurs-1902037263.html
В России объявили новый ежегодный винный конкурс
В России объявили новый ежегодный винный конкурс - РИА Новости, 11.10.2023
В России объявили новый ежегодный винный конкурс
Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) представила новый ежегодный винный конкурс – "Кубок АВВР", итоги... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:19
2023-10-11T15:19
2023-10-11T15:31
дмитрий киселев
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) представила новый ежегодный винный конкурс – "Кубок АВВР", итоги которого будут обнародованы на II Российском винодельческом форуме 9-10 ноября 2023 года, сообщил глава ассоциации Дмитрий Киселев."Кубок АВВР" призван стать смотром лучших достижений отечественного виноделия."Уверены, что наш Кубок будет способствовать расширению потребительской аудитории высококачественных российских вин и придаст развивающейся премиальной категории отечественного виноделия дополнительный статус, подтвердив высокое качество вин-победителей российских конкурсов и очевидную "неслучайность" их победы в других российских рейтингах", – рассказал Киселев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Право номинировать образцы на участие в конкурсных дегустациях "Кубка АВВР" предоставляется организаторам ведущих конкурсов и рейтингов российских вин, список которых каждый год будет актуализироваться.Вина номинируются в шести номинациях: красные вина, белые вина, розовые вина, игристые вина, российское шампанское, крепленые (ликерные) вина.Оценка органолептических характеристик винодельческой продукции осуществляется дегустационной комиссией конкурса, которая состоит из специалистов Центральной дегустационной комиссии АВВР, а также кандидатов в члены ЦДК – наиболее авторитетных приглашенных экспертов. Дегустации пройдут на базе Винной школы "Энотрия". В процессе органолептической оценки образцов будет использоваться дегустационный протокол системы Ratingtelling.В каждой из 6 номинаций "Кубка АВВР" присуждается гран-при, золотая, серебряная и бронзовая награды.Оператором конкурса АВВР выбрала агентство винного консалтинга Double Magnum, которому делегирована организация проведения всех работ в рамках конкурса.
https://ria.ru/20221124/vinodelie-1834062769.html
https://ria.ru/20221123/sammit-1833645274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, россия
В России объявили новый ежегодный винный конкурс
Ассоциация виноградарей и виноделов РФ объявила новый ежегодный винный конкурс
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) представила новый ежегодный винный конкурс – "Кубок АВВР", итоги которого будут обнародованы на II Российском винодельческом форуме 9-10 ноября 2023 года, сообщил глава ассоциации Дмитрий Киселев.
"Кубок АВВР" призван стать смотром лучших достижений отечественного виноделия.
"Уверены, что наш Кубок будет способствовать расширению потребительской аудитории высококачественных российских вин и придаст развивающейся премиальной категории отечественного виноделия дополнительный статус, подтвердив высокое качество вин-победителей российских конкурсов и очевидную "неслучайность" их победы в других российских рейтингах", – рассказал Киселев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Право номинировать образцы на участие в конкурсных дегустациях "Кубка АВВР" предоставляется организаторам ведущих конкурсов и рейтингов российских вин, список которых каждый год будет актуализироваться.
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Вина номинируются в шести номинациях: красные вина, белые вина, розовые вина, игристые вина, российское шампанское, крепленые (ликерные) вина.
Оценка органолептических характеристик винодельческой продукции осуществляется дегустационной комиссией конкурса, которая состоит из специалистов Центральной дегустационной комиссии АВВР, а также кандидатов в члены ЦДК – наиболее авторитетных приглашенных экспертов. Дегустации пройдут на базе Винной школы "Энотрия". В процессе органолептической оценки образцов будет использоваться дегустационный протокол системы Ratingtelling.
В каждой из 6 номинаций "Кубка АВВР" присуждается гран-при, золотая, серебряная и бронзовая награды.
Оператором конкурса АВВР выбрала агентство винного консалтинга Double Magnum, которому делегирована организация проведения всех работ в рамках конкурса.
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