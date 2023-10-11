https://ria.ru/20231011/konkurs-1902037263.html

В России объявили новый ежегодный винный конкурс

В России объявили новый ежегодный винный конкурс - РИА Новости, 11.10.2023

В России объявили новый ежегодный винный конкурс

Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) представила новый ежегодный винный конкурс – "Кубок АВВР", итоги... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:19

2023-10-11T15:19

2023-10-11T15:31

дмитрий киселев

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) представила новый ежегодный винный конкурс – "Кубок АВВР", итоги которого будут обнародованы на II Российском винодельческом форуме 9-10 ноября 2023 года, сообщил глава ассоциации Дмитрий Киселев."Кубок АВВР" призван стать смотром лучших достижений отечественного виноделия."Уверены, что наш Кубок будет способствовать расширению потребительской аудитории высококачественных российских вин и придаст развивающейся премиальной категории отечественного виноделия дополнительный статус, подтвердив высокое качество вин-победителей российских конкурсов и очевидную "неслучайность" их победы в других российских рейтингах", – рассказал Киселев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Право номинировать образцы на участие в конкурсных дегустациях "Кубка АВВР" предоставляется организаторам ведущих конкурсов и рейтингов российских вин, список которых каждый год будет актуализироваться.Вина номинируются в шести номинациях: красные вина, белые вина, розовые вина, игристые вина, российское шампанское, крепленые (ликерные) вина.Оценка органолептических характеристик винодельческой продукции осуществляется дегустационной комиссией конкурса, которая состоит из специалистов Центральной дегустационной комиссии АВВР, а также кандидатов в члены ЦДК – наиболее авторитетных приглашенных экспертов. Дегустации пройдут на базе Винной школы "Энотрия". В процессе органолептической оценки образцов будет использоваться дегустационный протокол системы Ratingtelling.В каждой из 6 номинаций "Кубка АВВР" присуждается гран-при, золотая, серебряная и бронзовая награды.Оператором конкурса АВВР выбрала агентство винного консалтинга Double Magnum, которому делегирована организация проведения всех работ в рамках конкурса.

https://ria.ru/20221124/vinodelie-1834062769.html

https://ria.ru/20221123/sammit-1833645274.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий киселев, россия