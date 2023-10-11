https://ria.ru/20231011/kongress-1901901910.html

Конгресс США нанес новый удар по Украине

Конгресс США нанес новый удар по Украине - РИА Новости, 11.10.2023

Конгресс США нанес новый удар по Украине

Республиканцы в Палате представителей конгресса США прохладно отнеслись к идее увязать военные транши Украине с поддержкой Израиля, сообщил NBC. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T04:01

2023-10-11T04:01

2023-10-11T07:36

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Республиканцы в Палате представителей конгресса США прохладно отнеслись к идее увязать военные транши Украине с поддержкой Израиля, сообщил NBC.Ранее телеканал со ссылкой на чиновника американской администрации передавал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы."Многие" законодатели-республиканцы заявили, что они, "если не прямо выступают против", то скептически относятся к подобной инициативе, сообщает телеканал.Член Палаты представителей Майкл Берджесс, республиканец от штата Техас, отметил, что конгресс должен сначала помочь Израилю, продолжив при этом обсуждать выгоды от продолжения поддержки Украины.Марджори Тейлор Грин, республиканка от штата Джорджия, подчеркнула, что эти вопросы нельзя связывать. "Это два отдельных вопроса. Даже совсем не то же самое. Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованную войну с Россией. В Израиле есть свое правительство. Израиль защищает себя", - сказала она.Республиканец от Флориды Брайан Маст также категорически отверг идею объединить финансирование, добавив, что поддерживает помощь Израилю, но не Украине. "Я бы вообще не связывал эти два вопроса. Когда дело доходит до Украины, нет никакого плана", - указал конгрессмен, подчеркнув, что помощь Израилю привязана к "очень конкретным целям".Как отмечает NBC, скептически относятся к инициативе даже те республиканцы, которые выступают за оказание помощи и Израилю, и Украине. "Я бы не хотел связывать одно с другим. Я поддерживаю обоих, но держать одних в заложниках ради других было бы неправильно", - сообщил республиканец от Небраски Дон Бэкон.При этом республиканец Майкл Маккол, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам, выразил готовность поддержать объединение помощи Израилю и Украине в рамках более крупного пакета, который будет решать "различные внешнеполитические цели", в том числе поддержку Тайваня и безопасность южной границы США.Ранее журналист CNN Стивен Коллинсон указал, что в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда, вместо Украины.

https://ria.ru/20231010/sily-1901885038.html

https://ria.ru/20231010/bayden-1901811694.html

https://ria.ru/20231011/boepripasy-1901892509.html

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в мире, украина, израиль, сша, марджори тейлор грин, майкл маккол, конгресс сша