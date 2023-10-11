https://ria.ru/20231011/konflikt-1902131337.html
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем - РИА Новости, 11.10.2023
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем
7 октября 2023 года участники движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные авиаудары по территории страны, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи".
2023-10-11T21:14
2023-10-11T21:14
2023-10-11T21:16
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израиль
ближний восток
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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Число погибших израильтян в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек. Согласно последним данным палестинского минздрава, число в секторе Газа – более тысячи погибших. В поддержку Палестины выступили несколько стран, среди них Китай и Турция. Лидеры Германии, Великобритании, Италии и Украины выразили поддержку Израилю.
израиль
ближний восток
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902129429_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a87144c5f43cb16616b6bdbb1995764.jpg
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем
7 октября 2023 года участники движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные авиаудары по территории страны, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи".
Число погибших израильтян в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек. Согласно последним данным палестинского минздрава, число в секторе Газа – более тысячи погибших.
В поддержку Палестины выступили несколько стран, среди них Китай и Турция.
Лидеры Германии, Великобритании, Италии и Украины выразили поддержку Израилю.
2023-10-11T21:14
true
PT3M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, в мире, израиль, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео
Видео, В мире, Израиль, Ближний Восток, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем
7 октября 2023 года участники движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные авиаудары по территории страны, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи".
2023-10-11T21:14
true
PT3M13S
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем
7 октября 2023 года участники движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные авиаудары по территории страны, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи".