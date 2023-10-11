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Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем

Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем - РИА Новости, 11.10.2023

Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем

7 октября 2023 года участники движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные авиаудары по территории страны, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи".

2023-10-11T21:14

2023-10-11T21:14

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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Число погибших израильтян в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек. Согласно последним данным палестинского минздрава, число в секторе Газа – более тысячи погибших. В поддержку Палестины выступили несколько стран, среди них Китай и Турция. Лидеры Германии, Великобритании, Италии и Украины выразили поддержку Израилю.

израиль

ближний восток

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2023

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем 7 октября 2023 года участники движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные авиаудары по территории страны, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". Число погибших израильтян в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек. Согласно последним данным палестинского минздрава, число в секторе Газа – более тысячи погибших. В поддержку Палестины выступили несколько стран, среди них Китай и Турция. Лидеры Германии, Великобритании, Италии и Украины выразили поддержку Израилю. 2023-10-11T21:14 true PT3M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

видео, в мире, израиль, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео