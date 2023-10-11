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Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем - РИА Новости, 11.10.2023
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21:14 11.10.2023 (обновлено: 21:16 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/konflikt-1902131337.html
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем - РИА Новости, 11.10.2023
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем
7 октября 2023 года участники движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные авиаудары по территории страны, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи".
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видео
в мире
израиль
ближний восток
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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Число погибших израильтян в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек. Согласно последним данным палестинского минздрава, число в секторе Газа – более тысячи погибших. В поддержку Палестины выступили несколько стран, среди них Китай и Турция. Лидеры Германии, Великобритании, Италии и Украины выразили поддержку Израилю.
израиль
ближний восток
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем
7 октября 2023 года участники движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные авиаудары по территории страны, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". Число погибших израильтян в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек. Согласно последним данным палестинского минздрава, число в секторе Газа – более тысячи погибших. В поддержку Палестины выступили несколько стран, среди них Китай и Турция. Лидеры Германии, Великобритании, Италии и Украины выразили поддержку Израилю.
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видео, в мире, израиль, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео
Видео, В мире, Израиль, Ближний Восток, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем
7 октября 2023 года участники движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные авиаудары по территории страны, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи".
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Обострение конфликта на Ближнем Востоке: число жертв растет с каждым днем

Читать ria.ru в
7 октября 2023 года участники движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные авиаудары по территории страны, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи".
Число погибших израильтян в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек. Согласно последним данным палестинского минздрава, число в секторе Газа – более тысячи погибших. В поддержку Палестины выступили несколько стран, среди них Китай и Турция. Лидеры Германии, Великобритании, Италии и Украины выразили поддержку Израилю.
 
ВидеоВ миреИзраильБлижний ВостокХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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