https://ria.ru/20231011/konflikt-1902121659.html

Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта

Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 11.10.2023

Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта

Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора РЭН в эфире канала "Россия РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:58

2023-10-11T19:58

2023-10-11T21:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

израиль

палестина

в мире

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора РЭН в эфире канала "Россия 24"."И конечно, нужно во что бы то ни стало избежать расширения конфликта. Потому что если это будет происходить, это будет иметь влияние на международную ситуацию в целом, а не только на регион", - сказал он.

https://ria.ru/20231011/putin-1902125767.html

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Наталья Макарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, израиль, палестина, в мире, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023