https://ria.ru/20231011/konflikt-1902121659.html
Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта
Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 11.10.2023
Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта
Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора РЭН в эфире канала "Россия РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:58
2023-10-11T19:58
2023-10-11T21:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
израиль
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора РЭН в эфире канала "Россия 24"."И конечно, нужно во что бы то ни стало избежать расширения конфликта. Потому что если это будет происходить, это будет иметь влияние на международную ситуацию в целом, а не только на регион", - сказал он.
https://ria.ru/20231011/putin-1902125767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, израиль, палестина, в мире, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Израиль, Палестина, В мире, Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта
Путин: необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта