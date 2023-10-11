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Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 11.10.2023
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19:58 11.10.2023 (обновлено: 21:00 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/konflikt-1902121659.html
Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта
Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 11.10.2023
Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта
Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора РЭН в эфире канала "Россия РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:58
2023-10-11T21:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
израиль
палестина
в мире
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора РЭН в эфире канала "Россия 24"."И конечно, нужно во что бы то ни стало избежать расширения конфликта. Потому что если это будет происходить, это будет иметь влияние на международную ситуацию в целом, а не только на регион", - сказал он.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, израиль, палестина, в мире, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Израиль, Палестина, В мире, Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин призвал избежать расширения палестино-израильского конфликта

Путин: необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора РЭН в эфире канала "Россия 24".
«
"И конечно, нужно во что бы то ни стало избежать расширения конфликта. Потому что если это будет происходить, это будет иметь влияние на международную ситуацию в целом, а не только на регион", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин прокомментировал призывы к переходу палестинцев на Синай
Вчера, 20:28
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир ПутинИзраильПалестинаВ миреРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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