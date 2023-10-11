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"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 11.10.2023
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10:44 11.10.2023 (обновлено: 15:25 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/konflikt-1901937547.html
"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией
"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 11.10.2023
"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией
Конфликт на Украине находится на заключительной стадии, заявил президент Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:44
2023-10-11T15:25
в мире
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине находится на заключительной стадии, заявил президент Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24."Это последняя часть конфликта. Это не середина", — утверждает он.Кроме того, Зеленский признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия. Помимо этого, у Киева есть еще "много страхов" в сложившейся ситуации.В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
https://ria.ru/20231010/obeschanie-1901814844.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией

Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на последней стадии

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине находится на заключительной стадии, заявил президент Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24.
"Это последняя часть конфликта. Это не середина", — утверждает он.
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Кроме того, Зеленский признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия. Помимо этого, у Киева есть еще "много страхов" в сложившейся ситуации.
В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
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