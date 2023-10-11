https://ria.ru/20231011/konflikt-1901937547.html
"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией
"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 11.10.2023
"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией
Конфликт на Украине находится на заключительной стадии, заявил президент Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:44
2023-10-11T10:44
2023-10-11T15:25
в мире
россия
украина
владимир зеленский
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900708536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83acc9dfe3aae156caa4a08b3c2d871f.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине находится на заключительной стадии, заявил президент Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24."Это последняя часть конфликта. Это не середина", — утверждает он.Кроме того, Зеленский признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия. Помимо этого, у Киева есть еще "много страхов" в сложившейся ситуации.В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
https://ria.ru/20231010/obeschanie-1901814844.html
https://ria.ru/20231011/udary-1901926331.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900708536_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_c02ae48760b8b397089fdc65a45d5af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
"Последняя стадия": Зеленский сделал признание о конфликте с Россией
Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на последней стадии