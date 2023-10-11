https://ria.ru/20231011/kompensatsiya-1902002404.html
Приемные семьи Подмосковья получили компенсацию за летний отдых детей
Приемные семьи Подмосковья получили компенсацию за летний отдых детей - РИА Новости, 11.10.2023
Приемные семьи Подмосковья получили компенсацию за летний отдых детей
В Московской области более двух тысяч приемных семей получили компенсацию за отдых детей летом этого года, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:31
2023-10-11T13:31
2023-10-11T13:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Московской области более двух тысяч приемных семей получили компенсацию за отдых детей летом этого года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "У приемных семей Подмосковья есть отличная возможность получить компенсацию за отдых детей и ее воспользовались более двух тысяч приемных семей значительно сэкономили семейный бюджет. Всего у нас в регионе около четырех тысяч приемных семей", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. По информации пресс-службы, для получения компенсации нужно подать заявление в МФЦ. Также обязательно, чтобы оплата путевок была произведена со счета приемного родителя. Даже если семья отправились на отдых с родными детьми, она может приложить копии свидетельств о рождении, а также справку с места отдыха и получить компенсацию за всех детей в семье. Сумма компенсации за отдых составляет 6900 рублей и выплачивается всем членам приемной семьи на счет приемного родителя. Кроме того, вместо компенсации семья имеет возможность оформить материальную помощь в размере 4600 рублей на каждого приемного ребенка. Еще можно возместить проезд приемному ребенку к месту отдыха и обратно, но только по территории России и СНГ, для этого нужно написать заявление и приложить билеты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), отдых в россии, россия, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), отдых в России, Россия, Социальные выплаты
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Московской области более двух тысяч приемных семей получили компенсацию за отдых детей летом этого года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"У приемных семей Подмосковья есть отличная возможность получить компенсацию за отдых детей и ее воспользовались более двух тысяч приемных семей значительно сэкономили семейный бюджет. Всего у нас в регионе около четырех тысяч приемных семей", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
По информации пресс-службы, для получения компенсации нужно подать заявление в МФЦ. Также обязательно, чтобы оплата путевок была произведена со счета приемного родителя. Даже если семья отправились на отдых с родными детьми, она может приложить копии свидетельств о рождении, а также справку с места отдыха и получить компенсацию за всех детей в семье.
Сумма компенсации за отдых составляет 6900 рублей и выплачивается всем членам приемной семьи на счет приемного родителя. Кроме того, вместо компенсации семья имеет возможность оформить материальную помощь в размере 4600 рублей на каждого приемного ребенка.
Еще можно возместить проезд приемному ребенку к месту отдыха и обратно, но только по территории России
и СНГ
, для этого нужно написать заявление и приложить билеты.
Более 2 миллионов человек оформили компенсацию платы за ЖКУ в Подмосковье