Рейтинг@Mail.ru
СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 11.10.2023 (обновлено: 06:07 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/komandir-1901904401.html
СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС
СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС
Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа, убиты его ближайшие... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T05:06
2023-10-11T06:07
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сша
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901874870_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_78c25798cc7bdb49898ad72470eed36b.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа, убиты его ближайшие родственники, пишет газета Haaretz."Армия обороны Израиля атаковала дом военного командира ХАМАС Мохаммеда Ад-Дейфа в Хан-Юнисе, убив его отца, брата, детей и других родственников", - говорится в сообщении издания.О судьбе самого командующего ничего не говорится.Израильтяне считают его одним из главных террористов, палестинцы – легендарным борцом за свободу народа. Считается, что израильские силовики несколько раз пытались его уничтожить, он получил множество ранений, том числе потерял руку и глаз, но ему каждый раз удавалось выжить.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
https://ria.ru/20231011/tsakhal-1901902650.html
https://ria.ru/20231011/izrail-1901902463.html
израиль
палестина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901874870_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_37b41caadf2fdf590b47239138147fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, США, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН
СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС

Haaretz: ЦАХАЛ нанес удар по дому командира "Бригады Аль-Кассам" Ад-Дейфа в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairОбломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа, убиты его ближайшие родственники, пишет газета Haaretz.
«
"Армия обороны Израиля атаковала дом военного командира ХАМАС Мохаммеда Ад-Дейфа в Хан-Юнисе, убив его отца, брата, детей и других родственников", - говорится в сообщении издания.
О судьбе самого командующего ничего не говорится.
Израильтяне считают его одним из главных террористов, палестинцы – легендарным борцом за свободу народа. Считается, что израильские силовики несколько раз пытались его уничтожить, он получил множество ранений, том числе потерял руку и глаз, но ему каждый раз удавалось выжить.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС
04:20

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля
04:13
 
ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСШАБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала