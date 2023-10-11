https://ria.ru/20231011/komandir-1901904401.html
СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС
СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС
Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа, убиты его ближайшие... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T05:06
2023-10-11T05:06
2023-10-11T06:07
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сша
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901874870_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_78c25798cc7bdb49898ad72470eed36b.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа, убиты его ближайшие родственники, пишет газета Haaretz."Армия обороны Израиля атаковала дом военного командира ХАМАС Мохаммеда Ад-Дейфа в Хан-Юнисе, убив его отца, брата, детей и других родственников", - говорится в сообщении издания.О судьбе самого командующего ничего не говорится.Израильтяне считают его одним из главных террористов, палестинцы – легендарным борцом за свободу народа. Считается, что израильские силовики несколько раз пытались его уничтожить, он получил множество ранений, том числе потерял руку и глаз, но ему каждый раз удавалось выжить.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
https://ria.ru/20231011/tsakhal-1901902650.html
https://ria.ru/20231011/izrail-1901902463.html
израиль
палестина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901874870_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_37b41caadf2fdf590b47239138147fc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, США, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН
СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС
Haaretz: ЦАХАЛ нанес удар по дому командира "Бригады Аль-Кассам" Ад-Дейфа в Газе
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа, убиты его ближайшие родственники, пишет газета Haaretz
.
«
"Армия обороны Израиля атаковала дом военного командира ХАМАС Мохаммеда Ад-Дейфа в Хан-Юнисе, убив его отца, брата, детей и других родственников", - говорится в сообщении издания.
О судьбе самого командующего ничего не говорится.
Израильтяне считают его одним из главных террористов, палестинцы – легендарным борцом за свободу народа. Считается, что израильские силовики несколько раз пытались его уничтожить, он получил множество ранений, том числе потерял руку и глаз, но ему каждый раз удавалось выжить.
ЦАХАЛ заявил о поражении более 200 целей в "террористическом центре" ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля