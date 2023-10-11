https://ria.ru/20231011/komandir-1901904401.html

СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС

СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023

СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС

Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа, убиты его ближайшие... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T05:06

2023-10-11T05:06

2023-10-11T06:07

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сша

биньямин нетаньяху

сергей лавров

хамас

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военным крылом палестинской организации ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа, убиты его ближайшие родственники, пишет газета Haaretz."Армия обороны Израиля атаковала дом военного командира ХАМАС Мохаммеда Ад-Дейфа в Хан-Юнисе, убив его отца, брата, детей и других родственников", - говорится в сообщении издания.О судьбе самого командующего ничего не говорится.Израильтяне считают его одним из главных террористов, палестинцы – легендарным борцом за свободу народа. Считается, что израильские силовики несколько раз пытались его уничтожить, он получил множество ранений, том числе потерял руку и глаз, но ему каждый раз удавалось выжить.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.

https://ria.ru/20231011/tsakhal-1901902650.html

https://ria.ru/20231011/izrail-1901902463.html

израиль

палестина

сша

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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон