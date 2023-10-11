https://ria.ru/20231011/kitay-1901979591.html
Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай
Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай - РИА Новости, 11.10.2023
Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай
Даты визита президента России Владимира Путина в Китай определились, Кремль своевременно проинформирует о них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:29
2023-10-11T12:29
2023-10-11T12:29
политика
китай
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Даты визита президента России Владимира Путина в Китай определились, Кремль своевременно проинформирует о них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Они определились, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230901/putin-1893727067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, китай, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Китай, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай
Песков пообещал своевременно сообщить о датах визита Путина в Китай
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Даты визита президента России Владимира Путина в Китай определились, Кремль своевременно проинформирует о них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они определились, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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