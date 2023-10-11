https://ria.ru/20231011/kitay-1901979591.html

Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай

Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай - РИА Новости, 11.10.2023

Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай определились, Кремль своевременно проинформирует о них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:29

2023-10-11T12:29

2023-10-11T12:29

политика

китай

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Даты визита президента России Владимира Путина в Китай определились, Кремль своевременно проинформирует о них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Они определились, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230901/putin-1893727067.html

китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, китай, россия, владимир путин, дмитрий песков