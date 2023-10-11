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На территорию православного храма в Газе упала ракета - РИА Новости, 11.10.2023
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Религия
 
19:04 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/khram-1902097189.html
На территорию православного храма в Газе упала ракета
На территорию православного храма в Газе упала ракета - РИА Новости, 11.10.2023
На территорию православного храма в Газе упала ракета
Дом причта при православном храме святого Порфирия в Газе был уничтожен вследствие ракетного удара, в регионе сохраняется угроза разрушения христианских... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:04
2023-10-11T19:04
религия
в мире
израиль
палестина
иерусалим
биньямин нетаньяху
николай балашов
сергей лавров
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Дом причта при православном храме святого Порфирия в Газе был уничтожен вследствие ракетного удара, в регионе сохраняется угроза разрушения христианских святынь, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. "Представители Иерусалимской церкви опровергли распространенную некоторыми телеграм-каналами информацию о разрушении вследствие израильской бомбардировки церкви святого Порфирия в Газе: по милости Божией, она пока не пострадала, но в результате ракетного обстрела разрушен дом причта при церкви святого Порфирия", - сказал Балашов. Он отметил, что храмы Русской духовной миссии в Иерусалиме не затронуты ударами палестинцев. "Тем не менее угроза разрушения святынь и гибели христиан, несомненно, сохраняется", - считает собеседник агентства. Также Балашов рассказал, что верующие Русской православной церкви молятся о мире на Святой земле, и заверил, что РПЦ продолжит помогать миротворческому служению Иерусалимского патриархата. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 900. "Бригады Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/gaza-1901959011.html
https://ria.ru/20231011/reysy-1902096278.html
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в мире, израиль, палестина, иерусалим, биньямин нетаньяху, николай балашов, сергей лавров, русская православная церковь, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, В мире, Израиль, Палестина, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Николай Балашов, Сергей Лавров, Русская православная церковь, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На территорию православного храма в Газе упала ракета

Протоиерей Балашов: на территорию православного храма в Газе упала ракета

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Дом причта при православном храме святого Порфирия в Газе был уничтожен вследствие ракетного удара, в регионе сохраняется угроза разрушения христианских святынь, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
"Представители Иерусалимской церкви опровергли распространенную некоторыми телеграм-каналами информацию о разрушении вследствие израильской бомбардировки церкви святого Порфирия в Газе: по милости Божией, она пока не пострадала, но в результате ракетного обстрела разрушен дом причта при церкви святого Порфирия", - сказал Балашов.
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Он отметил, что храмы Русской духовной миссии в Иерусалиме не затронуты ударами палестинцев. "Тем не менее угроза разрушения святынь и гибели христиан, несомненно, сохраняется", - считает собеседник агентства.
Также Балашов рассказал, что верующие Русской православной церкви молятся о мире на Святой земле, и заверил, что РПЦ продолжит помогать миротворческому служению Иерусалимского патриархата.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 900.
"Бригады Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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РелигияВ миреИзраильПалестинаИерусалимБиньямин НетаньяхуНиколай БалашовСергей ЛавровРусская православная церковьООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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