https://ria.ru/20231011/khmel-1902130985.html

Европа может лишиться четверти хмеля к 2050 году из-за изменений климата

Европа может лишиться четверти хмеля к 2050 году из-за изменений климата - РИА Новости, 11.10.2023

Европа может лишиться четверти хмеля к 2050 году из-за изменений климата

Изменения климата, приводящие к повышению температуры и снижению доступности воды, к 2050 году могут привести к потере 12-35% урожая хмеля, произрастающего в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T21:11

2023-10-11T21:11

2023-10-11T21:11

европа

nature communications

словения

португалия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760340965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41ef7e95a5c3b408132233e0788c3beb.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Изменения климата, приводящие к повышению температуры и снижению доступности воды, к 2050 году могут привести к потере 12-35% урожая хмеля, произрастающего в Европе, а также повлиять на вкус пива, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Nature Communications. "С учетом всех возможных сценариев, снижение урожайности хмеля составит от 12% до 35% между 2021 и 2050 годом во всех крупных европейских регионах выращивания хмеля, причем Словения, Португалия и Испания демонстрируют (в прогнозе) наиболее выраженный спад", - сообщают исследователи. Как отмечают авторы исследования, умеренное снижение урожайности затронет Чехию, Германию и Польшу. К главным причинам вероятного снижения ученые отнесли повышение температуры и нехватку воды для орошения посевов. Как отмечают специалисты, самые качественные сорта хмеля произрастают в относительно малых регионах, поэтому существует серьезный риск, что большая часть урожая в будущем может серьезно страдать от периодических волн жары или засухи, число которых лишь увеличится с изменением климата. В то же время исследователи отмечают, что концентрация углекислого газа в атмосфере может привести к появлению более устойчивых сортов хмеля. Тем не менее, изменение погодных условий скажется и на вкусе пива, для которого подходит только хмель высокого качества. Для компенсации возможных потерь специалисты советуют увеличить площадь посадок на 20%.

https://ria.ru/20230917/klimat-1896763509.html

https://ria.ru/20230910/klimat-1895263682.html

европа

словения

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, nature communications, словения, португалия