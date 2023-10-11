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Европа может лишиться четверти хмеля к 2050 году из-за изменений климата - РИА Новости, 11.10.2023
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21:11 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/khmel-1902130985.html
Европа может лишиться четверти хмеля к 2050 году из-за изменений климата
Европа может лишиться четверти хмеля к 2050 году из-за изменений климата - РИА Новости, 11.10.2023
Европа может лишиться четверти хмеля к 2050 году из-за изменений климата
Изменения климата, приводящие к повышению температуры и снижению доступности воды, к 2050 году могут привести к потере 12-35% урожая хмеля, произрастающего в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T21:11
2023-10-11T21:11
европа
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Изменения климата, приводящие к повышению температуры и снижению доступности воды, к 2050 году могут привести к потере 12-35% урожая хмеля, произрастающего в Европе, а также повлиять на вкус пива, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Nature Communications. "С учетом всех возможных сценариев, снижение урожайности хмеля составит от 12% до 35% между 2021 и 2050 годом во всех крупных европейских регионах выращивания хмеля, причем Словения, Португалия и Испания демонстрируют (в прогнозе) наиболее выраженный спад", - сообщают исследователи. Как отмечают авторы исследования, умеренное снижение урожайности затронет Чехию, Германию и Польшу. К главным причинам вероятного снижения ученые отнесли повышение температуры и нехватку воды для орошения посевов. Как отмечают специалисты, самые качественные сорта хмеля произрастают в относительно малых регионах, поэтому существует серьезный риск, что большая часть урожая в будущем может серьезно страдать от периодических волн жары или засухи, число которых лишь увеличится с изменением климата. В то же время исследователи отмечают, что концентрация углекислого газа в атмосфере может привести к появлению более устойчивых сортов хмеля. Тем не менее, изменение погодных условий скажется и на вкусе пива, для которого подходит только хмель высокого качества. Для компенсации возможных потерь специалисты советуют увеличить площадь посадок на 20%.
https://ria.ru/20230917/klimat-1896763509.html
https://ria.ru/20230910/klimat-1895263682.html
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европа, nature communications, словения, португалия
Европа, Nature Communications, Словения, Португалия
Европа может лишиться четверти хмеля к 2050 году из-за изменений климата

Исследование: Европа может лишиться четверти хмеля к 2050 году из-за климата

© Pixabay / RitaEХмель
Хмель - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Pixabay / RitaE
Хмель . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Изменения климата, приводящие к повышению температуры и снижению доступности воды, к 2050 году могут привести к потере 12-35% урожая хмеля, произрастающего в Европе, а также повлиять на вкус пива, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Nature Communications.
«
"С учетом всех возможных сценариев, снижение урожайности хмеля составит от 12% до 35% между 2021 и 2050 годом во всех крупных европейских регионах выращивания хмеля, причем Словения, Португалия и Испания демонстрируют (в прогнозе) наиболее выраженный спад", - сообщают исследователи.
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Как отмечают авторы исследования, умеренное снижение урожайности затронет Чехию, Германию и Польшу.
К главным причинам вероятного снижения ученые отнесли повышение температуры и нехватку воды для орошения посевов. Как отмечают специалисты, самые качественные сорта хмеля произрастают в относительно малых регионах, поэтому существует серьезный риск, что большая часть урожая в будущем может серьезно страдать от периодических волн жары или засухи, число которых лишь увеличится с изменением климата.
В то же время исследователи отмечают, что концентрация углекислого газа в атмосфере может привести к появлению более устойчивых сортов хмеля. Тем не менее, изменение погодных условий скажется и на вкусе пива, для которого подходит только хмель высокого качества.
Для компенсации возможных потерь специалисты советуют увеличить площадь посадок на 20%.
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