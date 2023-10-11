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СМИ: США предостерегли "Хезболлу" от вмешательства в конфликт с Израилем - РИА Новости, 11.10.2023
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15:52 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/khezbolla-1902048480.html
СМИ: США предостерегли "Хезболлу" от вмешательства в конфликт с Израилем
СМИ: США предостерегли "Хезболлу" от вмешательства в конфликт с Израилем - РИА Новости, 11.10.2023
СМИ: США предостерегли "Хезболлу" от вмешательства в конфликт с Израилем
США и их союзники предостерегли ливанское движение "Хезболла" от вмешательства в палестино-израильский конфликт, при этом высокопоставленные члены администрации РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:52
2023-10-11T15:52
в мире
израиль
сша
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. США и их союзники предостерегли ливанское движение "Хезболла" от вмешательства в палестино-израильский конфликт, при этом высокопоставленные члены администрации президента США Джо Байдена не считают, что на данный момент существует вероятность вступления движения в конфликт, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на ряд американских чиновников. "Западные союзники (Израиля – ред.) имеющие неформальные контакты с "Хезболлой", передали ряд сообщений (с призывом не вмешиваться в конфликт – ред.)", - сообщил CNN западный дипломат. По его словам, в движении подтвердили ранее озвученную позицию не вмешиваться в противостояние. По информации телеканала, Запад поддерживает контакты с "Хезболлой" через многие каналы, в том числе правительство Ливана и спикера ливанского парламента Набиха Берри, имеющего связи с движением, поскольку США не вступят в прямые переговоры с теми, кого объявили террористической организацией. Как сообщили CNN источники, высокопоставленные члены администрации Байдена не верят, что на данный момент существует вероятность вступления "Хезболлы" в конфликт, а предупреждений будет достаточно, даже несмотря на инциденты на ливано-израильской границе. Помимо США, по просьбе Израиля с "Хезболлой" связывались также представители Франции. Эти переговоры шли в координации с Соединенными Штатами, сообщил изданию источник. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/unichtozhenie-1901645627.html
https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
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в мире, израиль, сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: США предостерегли "Хезболлу" от вмешательства в конфликт с Израилем

CNN: США предостерегли "Хезболлу" от вмешательства в конфликт с Израилем

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. США и их союзники предостерегли ливанское движение "Хезболла" от вмешательства в палестино-израильский конфликт, при этом высокопоставленные члены администрации президента США Джо Байдена не считают, что на данный момент существует вероятность вступления движения в конфликт, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на ряд американских чиновников.
"Западные союзники (Израиля – ред.) имеющие неформальные контакты с "Хезболлой", передали ряд сообщений (с призывом не вмешиваться в конфликт – ред.)", - сообщил CNN западный дипломат. По его словам, в движении подтвердили ранее озвученную позицию не вмешиваться в противостояние.
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В ХАМАС назвали задачей "Оси сопротивления" уничтожение Израиля
10 октября, 04:18
По информации телеканала, Запад поддерживает контакты с "Хезболлой" через многие каналы, в том числе правительство Ливана и спикера ливанского парламента Набиха Берри, имеющего связи с движением, поскольку США не вступят в прямые переговоры с теми, кого объявили террористической организацией.
Как сообщили CNN источники, высокопоставленные члены администрации Байдена не верят, что на данный момент существует вероятность вступления "Хезболлы" в конфликт, а предупреждений будет достаточно, даже несмотря на инциденты на ливано-израильской границе.
Помимо США, по просьбе Израиля с "Хезболлой" связывались также представители Франции. Эти переговоры шли в координации с Соединенными Штатами, сообщил изданию источник.
Сломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад
Вчера, 13:13
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Вчера, 08:00
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
 
В миреИзраильСШАХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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