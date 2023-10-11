Швейцария хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию
Швейцария намерена классифицировать ХАМАС как террористическую организацию
© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости. Швейцарское правительство хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию и изучает юридические возможности для этого, также анализируется использование средств, выделенных НПО на Ближнем Востоке, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
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"Федеральный совет считает, что ХАМАС следует квалифицировать как террористическую организацию. Он поручил TFPO (целевая группа, созданная в Швейцарии в рамках этого конфликта - ред.) изучить юридические варианты, позволяющие запретить организацию", - сказано в документе.
Ведомство также поручило МИД страны провести подробный анализ финансовых потоков, связанных с ближневосточной программой сотрудничества с НПО, чтобы убедиться, что никакие средства не идут на пользу ХАМАСу и его деятельности.
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"Кроме того, Федеральный совет подчеркивает, что безопасность граждан еврейского вероисповедания, а также еврейских учреждений в Швейцарии имеет первостепенное значение", - добавляется в заявлении.
Накануне комиссия по политике безопасности Швейцарского Национального совета (CPS-N) единогласно проголосовала за предложение, поручающее правительству запретить ХАМАС как террористическую организацию. В понедельник министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что правовая ситуация не позволяет Швейцарии классифицировать ХАМАС как террористическую организацию.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.