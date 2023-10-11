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Швейцария хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию

Швейцария хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию - РИА Новости, 11.10.2023

Швейцария хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию

Швейцарское правительство хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию и изучает юридические возможности для этого, также анализируется... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:57

2023-10-11T18:57

2023-10-11T18:57

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ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости. Швейцарское правительство хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию и изучает юридические возможности для этого, также анализируется использование средств, выделенных НПО на Ближнем Востоке, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Федеральный совет считает, что ХАМАС следует квалифицировать как террористическую организацию. Он поручил TFPO (целевая группа, созданная в Швейцарии в рамках этого конфликта - ред.) изучить юридические варианты, позволяющие запретить организацию", - сказано в документе. Ведомство также поручило МИД страны провести подробный анализ финансовых потоков, связанных с ближневосточной программой сотрудничества с НПО, чтобы убедиться, что никакие средства не идут на пользу ХАМАСу и его деятельности. "Кроме того, Федеральный совет подчеркивает, что безопасность граждан еврейского вероисповедания, а также еврейских учреждений в Швейцарии имеет первостепенное значение", - добавляется в заявлении. Накануне комиссия по политике безопасности Швейцарского Национального совета (CPS-N) единогласно проголосовала за предложение, поручающее правительству запретить ХАМАС как террористическую организацию. В понедельник министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что правовая ситуация не позволяет Швейцарии классифицировать ХАМАС как террористическую организацию. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/akt-1901879124.html

https://ria.ru/20231011/liniya-1902106274.html

https://ria.ru/20231011/deti-1902090908.html

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