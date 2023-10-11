https://ria.ru/20231011/khamas-1901986688.html
Движение ХАМАС обвинило западные СМИ во лжи
Движение ХАМАС обвинило западные СМИ во лжи - РИА Новости, 11.10.2023
Движение ХАМАС обвинило западные СМИ во лжи
Палестинское движение ХАМАС заявило, что западные СМИ распространяют сфабрикованные утверждения, и призвало их объективно и профессионально освещать события. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:47
2023-10-11T12:47
2023-10-11T12:47
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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что западные СМИ распространяют сфабрикованные утверждения, и призвало их объективно и профессионально освещать события. "Мы в движении ХАМАС категорически подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений, которые распространяют некоторые западные СМИ, которые непрофессионально занимают сионистскую идеологию, полную лжи и клеветы против нашего палестинского народа и его сопротивления", - говорится в заявлении движения. ХАМАС назвал ложными утверждения СМИ о том, что бойцы движения "убивают детей, обезглавливают их и нападают на мирных жителей". "Считаем это принятием сионистской идеологии без проверки, это не что иное, как падение СМИ в попытке скрыть преступления, которые оккупация (Израиль - ред.) совершает днем и ночью в секторе Газа", - отмечает движение. "Призываем эти западные СМИ объективно и профессионально освещать сионистскую агрессию и не принимать слепо сионистскую идеологию", - добавил ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 950. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Движение ХАМАС обвинило западные СМИ во лжи
Движение ХАМАС обвинило западные СМИ во лжи и призвало их работать объективно
КАИР, 11 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что западные СМИ распространяют сфабрикованные утверждения, и призвало их объективно и профессионально освещать события.
"Мы в движении ХАМАС категорически подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений, которые распространяют некоторые западные СМИ, которые непрофессионально занимают сионистскую идеологию, полную лжи и клеветы против нашего палестинского народа и его сопротивления", - говорится в заявлении движения.
Песков ответил на вопрос о возможном признании ХАМАС террористическим
ХАМАС назвал ложными утверждения СМИ о том, что бойцы движения "убивают детей, обезглавливают их и нападают на мирных жителей".
«
"Считаем это принятием сионистской идеологии без проверки, это не что иное, как падение СМИ в попытке скрыть преступления, которые оккупация (Израиль - ред.) совершает днем и ночью в секторе Газа", - отмечает движение.
"Призываем эти западные СМИ объективно и профессионально освещать сионистскую агрессию и не принимать слепо сионистскую идеологию", - добавил ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 950.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию